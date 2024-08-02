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最後一舞畫下句點　英國穆雷男雙8強止步含淚告別球場

▲穆雷（Andy Murray）。（圖／達志影像／美聯社）

▲穆雷（Andy Murray）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

昔日網壇四巨頭、「英國希望」穆雷（Andy Murray）在今天（台北時間2日）完成職業生涯最後一舞，穆雷與伊文斯（Daniel Evans）的男雙組合以總盤數0比2不敵美國組合佛里茲（Taylor Fritz）與保羅（Tommy Paul），比賽結束後穆雷含淚告別球場，結束19年輝煌的職業生涯。

綜觀穆雷組合男雙之旅，他在對陣日本、德國組合一共化解7個賽末點最終完成逆轉勝，在今天的比賽中雖然也化解一次賽末點，無奈美國組合及時穩住陣腳，最終穆雷、伊文斯就以2比6、4比6沒能再創奇蹟，無緣爭奪獎牌。

「我已經為這項職業生涯付出了我所能付出的一切」，穆雷賽後受訪時說道，「顯然，有些事情我希望可以回顧並有所不同，但在那些在我前面的球員中贏得大滿貫頭銜一直很艱難，我為自己的成就和努力感到驕傲，現在我期待著能有足夠的時間好好休息」。

「我對結束感到難過，但自從我們來到這裡的最後幾周非常精彩，我非常享受與團隊在一起的時光」，穆雷最後補充說道。

在比賽結束後，LTA（英國草地網球協會）宣布將女王草地錦標賽的中央球場更名為Andy Murray球場，表彰穆雷在該場地獲得創紀錄的五次冠軍，此外LTA還將投資500萬英鎊在穆雷家鄉附近的Park of Keir 建設一個新的網球中心，作為該項運動在蘇格蘭的基礎，這個項目將由穆雷的母親負責。

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