最後一舞畫下句點　英國穆雷男雙8強止步含淚告別球場

▲穆雷(Andy Murray)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

昔日網壇四巨頭、「英國希望」穆雷(Andy Murray)在今天(台北時間2日)完成職業生涯最後一舞,穆雷與伊文斯(Daniel Evans)的男雙組合以總盤數0比2不敵美國組合佛里茲(Taylor Fritz)與保羅(Tommy Paul),比賽結束後穆雷含淚告別球場,結束19年輝煌的職業生涯。

