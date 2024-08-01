JK羅琳又開砲！轟女拳手是跨性別者：這不是運動而是霸凌

▲JK羅琳。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄒鎮宇／綜合報導

《哈利波特》系列小說作者JK羅琳（J.K. Rowling）發文質疑「台灣拳后林郁婷」的性別問題，怒轟不該有參賽資格。沒想到，JK羅琳砲火再轉向阿爾及利亞拳擊女選手哈利夫（Imane Khelif），認為讓跨性別拳手上台毆打女性，不是運動而是霸凌。

JK羅琳於台灣時間1日晚間8時許在X轉發「女性公平競賽」粉專的影片，內容為哈利夫與義大利選手卡里尼（Angela Carini）的奧運女子拳擊66公斤比賽。影片顯示，紅方哈利夫與藍方卡里尼在第一輪的比賽碰拳開賽，但卡里尼剛開始側臉就吃了哈利夫一拳，隨即宣布休息，並在46秒內放棄比賽。

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JK羅琳在文中批判哈利夫是跨型別選手，認為這場比賽根本就不是運動，而是霸凌；她看完影片詢問網友及粉絲，為何大家可以接受一個男人為了提供娛樂而在公共場合毆打女人，「這是男人陶醉於他們對女人的權力」。

針對JK羅琳質疑林郁婷性別一事，體育署長鄭世忠表示，已遞交完整的醫療報告給亞洲奧會與國際奧會，強調「林郁婷的參賽資格沒有問題」，擔憂JK羅琳的言論會影響林郁婷的參賽心情。

另外，國際奧會（IOC）也發布聲明認證，林郁婷的參賽均符合奧運相關規定。