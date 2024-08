JK羅琳又開砲！轟女拳手是跨性別者：這不是運動而是霸凌

▲JK羅琳。(圖/達志影像/美聯社)

記者鄒鎮宇/綜合報導

《哈利波特》系列小說作者JK羅琳(J.K. Rowling)發文質疑「台灣拳后林郁婷」的性別問題,怒轟不該有參賽資格。沒想到,JK羅琳砲火再轉向阿爾及利亞拳擊女選手哈利夫(Imane Khelif),認為讓跨性別拳手上台毆打女性,不是運動而是霸凌。

JK羅琳於台灣時間1日晚間8時許在X轉發「女性公平競賽」粉專的影片,內容為哈利夫與義大利選手卡里尼(Angela Carini)的奧運女子拳擊66公斤比賽。影片顯示,紅方哈利夫與藍方卡里尼在第一輪的比賽碰拳開賽,但卡里尼剛開始側臉就吃了哈利夫一拳,隨即宣布休息,並在46秒內放棄比賽。

JK羅琳在文中批判哈利夫是跨型別選手,認為這場比賽根本就不是運動,而是霸凌;她看完影片詢問網友及粉絲,為何大家可以接受一個男人為了提供娛樂而在公共場合毆打女人,「這是男人陶醉於他們對女人的權力」。

針對JK羅琳質疑林郁婷性別一事,體育署長鄭世忠表示,已遞交完整的醫療報告給亞洲奧會與國際奧會,強調「林郁婷的參賽資格沒有問題」,擔憂JK羅琳的言論會影響林郁婷的參賽心情。

另外,國際奧會(IOC)也發布聲明認證,林郁婷的參賽均符合奧運相關規定。

Watch this (whole thread), then explain why you’re OK with a man beating a woman in public for your entertainment. This isn’t sport. From the bullying cheat in red all the way up to the organisers who allowed this to happen, this is men revelling in their power over women. https://t.co/u32FcDTy9p