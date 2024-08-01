中國9金「逆轉日本」衝上第一　奧運最新排名揭曉

▲中國代表隊。（圖／路透）

體育中心／綜合報導

巴黎奧運會熱烈進行中，各國選手奮力爭取榮譽。截至第五天結束，中國隊以9金7銀3銅，總計19面獎牌暫居獎牌榜首位，表現亮眼；美國隊則在金銀銅累計30面，獎牌總數最多。

根據最新的獎牌榜單，中國以9金7銀3銅，共計19枚獎牌，暫時位居第一名；東道主法國以8金10銀8銅，總計26枚獎牌緊隨其後，排名第二。日本以8金3銀4銅，總計15枚獎牌，占據第三名位置。

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素有奧運強國之稱的美國，目前僅以5金13銀12銅總計30枚獎牌，排名第七，雖然獲得的總獎牌數最多，但金牌數量相對落後。同樣來自亞洲的南韓表現不俗，以6金3銀3銅，共計12枚獎牌，位列第六。