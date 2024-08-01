戴資穎吞敗！新舊傷纏身痛到走不了　戴爸心疼：坐在椅子上訓練

▲台灣羽球天后戴資穎巴黎奧運落敗，戴爸發聲。（圖／民眾提供）

記者賴文萱、黃資真／高雄報導

台灣羽球天后戴資穎因膝蓋傷勢，7月31日不敵老戰友、泰國好手依瑟儂，確定無緣女單8強。今(1日)上午父親戴楠凱出面受訪，不捨提到女兒受傷後仍不放棄，每周六日仍固定到國訓中心報到，坐在椅子上練習保持手感。

戴資穎因除了本來就有的左膝舊傷外，練習過程中連右膝都受傷，甚至一度得拄拐杖行走，雖然最後得以上場比賽，但最終以19比21、15比21，輸給老戰友依瑟儂。

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戴爸一早受訪提到，女兒出國前在國訓中心練習期間又受傷，而且相當嚴重，她自己也很難過，「痛到都沒辦法走路，跑一定更困難」，期間她也持續接受醫療團隊治療照顧。

▲戴資穎第二場小組賽以19比21、15比21，輸給泰國選手依瑟儂。（圖／中華奧會提供）



戴爸心疼說，女兒養傷同時，每周六、日仍固定到國訓中心練習，「想說腳不能跑了，至少手不能休息」，會讓她坐在墊高的椅子上練球，大家則分工餵球，讓女兒保持手感。

事實上，戴資穎抵達巴黎後能否上場都還是未知數，戴爸嘆能夠跑動就是奇蹟了，「我說實在的，她（戴資穎）心裡也很難過，還沒出國就很難過，但也沒時間喊痛，只是擔心不能跑」，雖然最終女兒在小組賽止步，但戴爸說「只要她的比賽我都很滿意啦，不管輸贏，盡力就好了！」