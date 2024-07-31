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領航猿續約第六人伯朗、暖男葛拉漢　兩人季後賽關鍵表現獲肯定

▲▼領航猿續約伯朗、葛拉漢。（圖／桃園領航猿提供）

▲領航猿續約伯朗。（圖／桃園領航猿提供）

記者游郁香／綜合報導

桃園璞園領航猿今（31）日宣布，與洋將伯朗（Alec Brown）、葛拉漢（Treveon Graham）完成續約，球團肯定伯朗與葛拉漢為團隊帶來的化學效應，以及場上展現出的拼勁與能量，兩人在季後賽皆有相當出色的發揮，期盼藉由他們豐富經驗，在新賽季持續幫助球隊再創佳績，帶領本土球員成長。

伯朗上個賽季例行賽出賽30場，平均攻下12分、7.4籃板、1.3阻攻，單場最高曾攻下31分，展現多元精湛進攻技巧，216公分的身高，場均能夠投進1.8顆三分球，罰球命中率高達八成二；到了季後賽，伯朗更是發揮殺手特質，屢次投進關鍵三分球幫助球隊鎖定勝利，伯朗攻守兩端穩定輸出，可謂領航猿最佳第六人。

對於能夠重返球隊，伯朗也感到非常期待，「去年我們一起度過美好的賽季，雖然距離目標只有一步之遙，可惜未能達成，但很幸運今年又有機會挑戰，期待見到所有橙客，讓我們在新賽季拿下總冠軍！」

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▲▼領航猿續約伯朗、葛拉漢。（圖／桃園領航猿提供）

▲領航猿續約葛拉漢。（圖／桃園領航猿提供）

葛拉漢上個賽季後期加入球隊，例行賽出賽11場，幫助球隊拿下9場勝利，高勝率展現球場上的價值，充滿拚勁的態度，讓大家看見他對於勝利的渴望，季後賽突破性的表現，成功扮演奇兵，幫助球隊逆轉戰局晉級總冠軍賽，在季後賽G4關鍵戰役中，單場6顆三分球的精彩演出更是驚豔全場。

場下葛拉漢同樣是一位好父親，與家人的親密互動圈粉無數，也讓他獲得「桃園葛格」暖男稱號。新球季能夠回到球隊，葛拉漢非常珍惜球團給予機會，「我很興奮我回來了，大家的支持是對我和隊友最大鼓勵，期待我們再一起度過一個難忘的賽季。」

伯朗與葛拉漢預計於8月底抵台加入團隊訓練，9月初也將與球隊啟程前往香港參加國際籃球邀請賽，期待透過跨國交流，幫助團隊拓展更廣的眼界，吸取各國經驗與養分，帶著更強大的心態迎接下個賽季與東亞超級聯賽的挑戰，全力爭取最高榮譽。 

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關鍵字： PLG領航猿伯朗葛拉漢

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