中國「球王」王楚欽奪冠球拍竟遭踩斷　憤怒質疑引熱議　

▲王楚欽、孫穎莎。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

2024巴黎奧運桌球混雙決賽,中國「魔王組合」王楚欽、孫穎莎以總局數4比2擊敗本屆大黑馬金琴音、李鄭息所屬的北韓組合,奪下本屆奧運桌球混雙金牌,然而賽後竟然發生王楚欽的愛拍被攝影師踩斷的插曲,也讓王楚欽勃然大怒問教練如何舉報攝影師,引起網路熱議。

Congratulations to the winners of the #Paris2024 Mixed Doubles event



- Wang Chuqin/Sun Yingsha

- Ri Jong Sik/Kim Kum Yong

- Lim Jonghoon/Shin Yubin#PingPong #TableTennis pic.twitter.com/On0Fip87gg