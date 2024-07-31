中國「球王」王楚欽奪冠球拍竟遭踩斷　憤怒質疑引熱議　

▲王楚欽、孫穎莎。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

2024巴黎奧運桌球混雙決賽，中國「魔王組合」王楚欽、孫穎莎以總局數4比2擊敗本屆大黑馬金琴音、李鄭息所屬的北韓組合，奪下本屆奧運桌球混雙金牌，然而賽後竟然發生王楚欽的愛拍被攝影師踩斷的插曲，也讓王楚欽勃然大怒問教練如何舉報攝影師，引起網路熱議。

Congratulations to the winners of the #Paris2024 Mixed Doubles event



- Wang Chuqin/Sun Yingsha

- Ri Jong Sik/Kim Kum Yong

- Lim Jonghoon/Shin Yubin#PingPong #TableTennis pic.twitter.com/On0Fip87gg [廣告]請繼續往下閱讀... July 30, 2024

當贏下金牌的瞬間，王楚欽與搭檔孫穎莎欣喜若狂的慶祝這一刻，不料當王楚欽發現他的球拍（對他單打、團體比賽至關重要）被急於捕捉奪冠當下畫面的攝影師踩壞時，王楚欽臉上的興奮就變成了憤怒，隨後就問教練如何才能舉報攝影師。

「那一刻，我的情緒有點失控，我不明白攝影師為什麼要這樣做」，王楚欽冷靜過後受訪時說道，自己顯然受到這件事的極大影響，「我猜他們不是故意的，事情已經發生了，我也無能為力，我相信我仍然可以用我的備用球拍打好比賽，也許這就是命運」。

Aparentemente o câmera estava andando de costas e empenou a raquete do Wang Chuqin, chinês n° 1 do mundo. O serviço tá feito, agora é com o @hugocalderano pic.twitter.com/rN2SUPS7bE — Bruno Henrique (@brunohcr16) July 31, 2024

隨後王楚欽也發表奪冠感言，「這次混雙奪冠之路很不容易，就像我之前說過的，我想用生命換回這面金牌，我覺得我做到了」。

這起意外發生後在網路上也引起眾多討論，在微博、X上都有粉絲為他打抱不平，有些偏激網友甚至還想透過畫面揪出該名攝影師的身分。接下來王楚欽在本屆奧運還有個人桌球單打、桌球團體賽要參加，但他只能用備用球拍應戰。