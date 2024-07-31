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「擊劍王子陳弈通」文武雙全！藝術作品超驚豔　被義大利品牌相中

▲▼ 。（圖／翻攝自陳弈通IG）

▲陳弈通。（圖／翻攝自陳弈通IG）

記者施怡妏／綜合報導

睽違36年，中華代表團再次有男子擊劍選手登上奧運殿堂，有「擊劍王子」之稱的陳弈通出征，可惜止步32強，有網友翻出陳弈通的經歷，發現他多才多藝，除了擊劍之外，還擅長藝術設計，曾用泡麵碗做出拳擊選手的模型，一邊練擊劍一邊畫畫，作品還被義大利擊劍品牌相中，獲得合作贊助。

有網友在Dcard發文，因為奧運認識今年21歲的擊劍選手陳弈通，僅經過5年的擊劍訓練，就在13歲時成為了台灣最年輕的擊劍國手。

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陳弈通的成績亮眼，他在2018年的阿根廷青奧混合團體比賽中奪得銀牌，並在2022年的首爾亞洲擊劍錦標賽中為贏得了鈍劍團體賽的銅牌，雖然2023年兩場賽事中都止步8強，但這並未打擊他的士氣，在今年亞洲及大洋洲區奧運資格賽奪下冠軍，順利進軍奧運。

然而，陳弈通的才華不僅止於擊劍，還擁有第二專長「藝術設計」，就讀美國薩凡納藝術設計學院，主修平面設計，利用黑松沙士T恤捏出柔道招式，甚至用泡麵碗做成拳擊選手，陳弈通在移地訓練期間，一邊練擊劍一邊練畫畫，後來用擊劍成績，爭取到藝術學院美術系的全額獎學金，作品甚至被義大利擊劍品牌看中，獲得了合作贊助。

▲▼ 。（圖／翻攝自陳弈通作品集IG）

▲陳弈通作品。（圖／翻攝自陳弈通作品集IG）

原PO讚嘆，「真的是深感佩服」，在比賽中對上強敵氣勢不輸人，每把都穩紮穩打超精彩，「看到後面都忍不住握緊拳頭、腋下出汗，比分差距都很小，期待他未來的表現」。

貼文曝光，網友豎起大拇指讚，「一直以為這是有錢人的運動，原來要自己拉贊助」、「他除了文武雙全外，外語能力也是極佳，太頂了」、「之前轉到他的訪問，全程用英文對答，而且腔調非常自然」、「他是我們班導的兒子！他都一臉驕傲的說這是我兒子，超可愛哈哈哈」、「真的文武雙全，氣質也很不錯，繼續加油，希望他可以繼續在擊劍場上發光發熱」。

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關鍵字： 擊劍陳弈通奧運藝術設計多才多藝

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