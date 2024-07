法國爭議犯規續命追平4分打　河村勇輝：我認為不是犯規

▲河村勇輝。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

2024巴黎奧運男籃預賽,東道主法國對上亞洲強權日本,雙方鏖戰到延長賽後最終日本氣力放盡,以90比94不敵法國黯然吞敗,然而在決勝節最後史崔澤爾(Matthew Strazel)追平比數的4分打存在巨大判罰爭議,被吹犯規的日本主將河村勇輝賽後受訪時認為,自己那球是乾淨的防守,不認為有犯規。

Yuki Kawamura says he DID NOT foul Matthew Strazel on the game-deciding play #Paris2024 pic.twitter.com/TxhSpynBbH