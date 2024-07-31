法國爭議犯規續命追平4分打　河村勇輝：我認為不是犯規

▲河村勇輝。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

2024巴黎奧運男籃預賽，東道主法國對上亞洲強權日本，雙方鏖戰到延長賽後最終日本氣力放盡，以90比94不敵法國黯然吞敗，然而在決勝節最後史崔澤爾（Matthew Strazel）追平比數的4分打存在巨大判罰爭議，被吹犯規的日本主將河村勇輝賽後受訪時認為，自己那球是乾淨的防守，不認為有犯規。

Yuki Kawamura says he DID NOT foul Matthew Strazel on the game-deciding play #Paris2024 pic.twitter.com/TxhSpynBbH [廣告]請繼續往下閱讀... July 30, 2024

爭議判決出現在決勝節還剩10.2秒，當時日本手握84比80的4分領先，眼看日本即將獲勝，沒想到法國後衛史崔澤爾投進一顆孤注一擲的3分球，河村勇輝跳起攔阻被裁判吹犯規，讓史崔澤爾罰進1球，完成4分打追平比數，雙方戰至延長賽，法國靠著溫班亞馬（Victor Wembanyama）的出色發揮，以94比90收下比賽，贏得勝利。

Matthew Strazel trójka + faul na dogrywkę pic.twitter.com/iIcWS4vN71 — NBA Poland (@NBAPolska23) July 30, 2024

比賽結束後河村勇輝接受媒體採訪，他表示，自己不認為那球有犯規，「但史崔澤爾是一名出色的射手，那是一個艱難的投籃，他成功了」，隊友渡邊雄太也補充說道，「當然，我們盡量不犯規，即使他們得到三分，我們仍然領先一分，我認為河村做得很好，我不怪他或其他任何人」。

日本男籃主帥霍瓦斯（Tom Hovasse）也發表自己的看法力挺子弟兵，「我覺得看起來不像犯規，但我在他的背後，所以我不確定有沒有身體接觸，我感覺河村勇輝已經盡力躲避了，無奈哨聲還是響了，史崔澤爾罰球也進了，然後我們就進延長賽了」。