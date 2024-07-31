奧運生涯不遺憾！詹詠然：能站上球場已經是夢想成真

記者簡名杉／巴黎報導

中華隊巴黎奧運女雙好手「詹家姊妹花」詹詠然、詹皓晴，於巴黎時間30日的首輪賽事遭上屆衛冕冠軍捷克組合卡雷茨科娃(Barbora Krejcikova)與西尼亞可娃(Katerina Siniakova)直落二淘汰，而先前曾喊出本屆奧運是她生涯最後一屆奧運會的詹詠然，賽後坦言自己的奧運生涯沒有留下遺憾，能站上球場已經非常幸福、像是夢想成真了。

▲巴黎奧運網球女雙組合詹詠然(右)、詹皓晴。（圖／記者簡名杉攝）

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原訂巴黎時間27日的比賽，卻因為下雨延期，並且一延再延，直到巴黎時間30日才打到比賽，詹詠然坦言，原本以為昨天、前天就會打，但都沒有上賽程，自己也沒有辦法改變任何事，只能接受大會的安排，自己只能盡量在每一天都做好備戰準備。

詹詠然指出，雖然自己在第一天比賽前就已經做好比賽準備，包含情緒、狀態都培養好了，但沒辦法，比賽就是這樣，這也是比賽的一部分，坦言此役對手確實掌握得比她們更好；而首盤有數次破發機會都沒拿到，成為落敗主因，詹詠然則認為是雙方已經很就為交手，對對方都有點陌生，對方關鍵分的發球落點真的非常好，沒有把握第一局的機會，真的對戰局影響很大。

在奧運前曾喊出是生涯奧運「最後一舞」，詹詠然表示，自己前十個月都還不知道什麼時候能再比賽，現在能回歸球場、享受比賽，已經讓她感到很幸福、夢想成真了，對於奧運生涯並沒有留下什麼遺憾，她透露接下來仍會持續打職業賽，但會依身體狀況為主，賽程不會再如此密集。

連續跟姊姊搭檔三屆奧運，對於「姊姊」詹詠然將不再是她的奧運拍檔，詹皓晴坦言兩人已經很久沒搭配了，今天非常享受，希望姊姊不要太在意外界看法，而她也強調，自己在未來的國際賽還是希望能繼續代表中華隊出賽。