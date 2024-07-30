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日本體操男團奧運奪金　教練感謝井上雄彥親筆畫鼓勵

▲日本體操男團。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本體操男團。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

日本體操男子團隊29日在巴黎奧運逆轉奪金後，體操隊教練水鳥壽思在社群媒體X張貼「灌籃高手」作者井上雄彥之前送給日本隊的親筆畫。畫中的安西教練說著名言，「現在放棄的話，比賽就結束了」，完美契合日本隊奇蹟式逆轉勝劇情。

水鳥壽思張貼井上雄彥親筆繪製的「灌籃高手」人物插圖，上頭有櫻木花道、宮城良田，以及安西教練。安西教練還說著其經典名句，「現在放棄的話，比賽就結束了！」，最上頭寫著，「加油！日本代表。」

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這是井上雄彥之前送給日本國家代表隊的親筆畫，但在日本體操男團奪得金牌後，再次受到矚目。

水鳥壽思發文說，「這是井上雄彥之前送給日本隊的訊息，『現在放棄的話，比賽就結束了』，我們直到最後都沒有放棄！相信只要不放棄，繼續堅持下去，機會就會到來！非常感謝！」

許多網友感動留言，「這真的太熱血了」、「哇，看得讓我想哭了！」、「他們直到最後都沒有放棄，這種態度實在太棒了」、「這真是一場令人驚嘆的比賽」。

日本體操男團由在東京奧運拿下男子個人全能及單槓項目2枚金牌的橋本大輝，加上萱和磨、谷川航、岡慎之助、杉野正堯，共5人出戰決賽。

各隊在地板體操、鞍馬、吊環、跳馬、雙槓、單槓6個項目中各派3名選手出賽，根據總得分決定名次。比完5個項目後，中國隊領先日本隊3.267分，看似大局已定。

想不到中國隊蘇煒德在單槓項目兩度掉槓失誤，日本隊靠杉野正堯、岡慎之助穩定發揮，以及橋本大輝最後幾近完美的表現，最終以0.532分之差逆轉中國隊，繼2016年里約奧運後再次拿下體操男子團體金牌。

比賽中，橋本大輝具有運動家風範的表現，也獲得美國國家廣播公司新聞網（NBC News）播報員讚賞。

橋本大輝當時結束單槓項目，完美落地，對自己的表現相當滿意，做出了慶祝手勢，全場觀眾瘋狂鼓掌，會場充滿狂熱氣氛。橋本大輝也非常興奮，但他很快冷靜下來，為了即將上場的中國隊選手張博恆，他將食指放在唇邊，示意觀眾保持安靜，還用雙臂遏止歡呼。

NBC播報員說，「他是在表示尊重」，並說「這兩人真的是很好的競爭對手和朋友。」 許多網友也說，「他在自己完美的表演結束後，立即讓沸騰的會場安靜下來，為接下來的中國選手著想，真的太棒了」、「他比出安靜手勢，真的太帥了，這就是運動家精神」。

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