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林襄、李多慧前進花蓮　味全龍「原裝上陣」主題日周末登場

▲▼味全龍花蓮主場「原裝上陣」主題日。（圖／味全龍提供）

▲味全龍花蓮主場「原裝上陣」主題日。（圖／味全龍提供）

體育中心／綜合報導

中職味全龍將於本週8月2日（五）至8月4日（日）移師花蓮球場進行主場三連戰，適逢下半季首次於花蓮擔任主場球隊並延續8月1日原住民族日，推出「原裝上陣」原住民主題日活動，活動期間龍隊出賽球員及啦啦隊成員，包括林襄、李多慧等，都將在花蓮主場換上「原民戰袍」迎戰對手，期望在原鄉球迷面前打出精彩比賽，龍眾一心為花蓮Keep Fighting！

這次為花蓮主場「原裝上陣」主題日特別設計主題球衣，以許多原住民族廣泛使用同時為龍隊代表色的紅色作為主色，視覺採相對特殊的非對稱設計做設計主軸，球衣左側帶入獵刀、織帶以及原住民族圖騰鮮明文化元素，右側融入球棒、本壘板、棒球縫線等棒球意象揉合成原民風圖飾，右臂加上象徵原民之一守護神的「百步蛇」臂章，期許幫助龍隊守護主場勝利！除「原裝上陣」特色主題球衣外，龍隊也將在主題活動期間推出一系列別緻原民風周邊商品，包括花襯衫、球帽、登山帽、露營桌椅組等，詳細商品資訊將於味全龍官方粉絲專頁公布，敬請期待。

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本週五至週日為期3天的主題日特別提供狂龍軍會員專屬進場禮，網羅在地美食代表「一心泡泡冰」、「曾師傅」、「花蓮縣餅」、「阿美麻糬晶沙酥」，現場至三樓一壘側會員服務台過卡即可同時享有以上四重好禮，每日數量有限贈完為止。

8月1日（四）主題日前夕，龍隊為回饋花蓮地區基層棒球，隊中多名球員也將出席2024棒球教室活動，屆時包含玉里國小、富源國小、化仁國中學童將共同參與，深耕原鄉三級棒球，開拔花蓮一起為棒球加油。

▲▼味全龍花蓮主場「原裝上陣」主題日。（圖／味全龍提供）

▲▼味全龍花蓮主場「原裝上陣」主題日。（圖／味全龍提供）

▲▼味全龍花蓮主場「原裝上陣」主題日。（圖／味全龍提供）

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關鍵字： 味全龍花蓮主場原住民主題日

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