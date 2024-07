台美混血卡洛爾9下代打再見轟！　響尾蛇落後6分驚天逆轉勝

▲卡洛爾(Corbin Carroll)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

亞利桑那響尾蛇今天(30日)與華盛頓國民進行系列賽第一戰,響尾蛇克服全場最高6分落後,在比賽後段重整旗鼓,最終靠著台美混血大物卡洛爾(Corbin Carroll)代打一棒敲出再見兩分砲的帶領之下,以9比8在主場完成驚天逆轉秀。

Corbin Carroll's first career #walkoff home run capped an epic 5-run 9th for the @Dbacks. pic.twitter.com/VBBEEk4Z1Q