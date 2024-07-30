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台美混血卡洛爾9下代打再見轟！　響尾蛇落後6分驚天逆轉勝

▲卡洛爾（Corbin Carroll）。（圖／達志影像／美聯社）

▲卡洛爾（Corbin Carroll）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

亞利桑那響尾蛇今天（30日）與華盛頓國民進行系列賽第一戰，響尾蛇克服全場最高6分落後，在比賽後段重整旗鼓，最終靠著台美混血大物卡洛爾（Corbin Carroll）代打一棒敲出再見兩分砲的帶領之下，以9比8在主場完成驚天逆轉秀。

比賽前2局客隊國民大開殺戒，合計敲出7支安打包含寇爾（Alex Call）的3分砲，取得6比0遙遙領先，一段時間後，鏖戰至9局下半的響尾蛇仍處於4比8落後，面對國民終結者芬尼根（Kyle Finnegan），響尾蛇首棒打者湯瑪斯（Alek Thomas）擊出三壘安打，隨後裴多莫（Geraldo Perdomo）敲安追回1分，緊接著馬提（Ketel Marte）再補上一支兩分砲，響尾蛇追到7比8，1分落後。

莫雷諾（Gabriel Moreno）出局後小古利爾（Lourdes Gurriel Jr）敲安上壘，隨後卡洛爾代打上陣，卡洛爾咬中一顆失投的90英里指叉球，一棒扛出右外野大牆形成再見2分砲，終場響尾蛇就以9比8收下比賽，在主場收下這場難能可貴的逆轉勝。

「我們一整年都在這麼說，我們永遠不會放棄比賽」，卡洛爾賽後說道，「直到比賽結束那刻才算真正結束，我們一直在拼湊一些非常出色的比賽後期揮棒時刻，並成功得到回報」。

「這是一支用心、決心和意志打球的球隊」響尾蛇主帥教練羅夫洛 （Torey Lovullo）說道，「前幾局非常困難，我們被打爆了，但我們一直在努力，並成功扭轉戰局」。

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關鍵字： MLB響尾蛇國民卡洛爾

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