5場熱身賽都沒打！美國男籃1人超神「帶飛全隊」PTT跪了：鬼吧

▲網友狂喊杜蘭特「根本是鬼」。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄺郁庭／綜合報導

美國男籃在巴黎奧運要挑戰金牌「5連霸」，日前小組首戰對上塞爾維亞，成功搶下首勝。就有網友看比賽時，覺得美國隊剛開賽的節奏有點不順，還以為「夢幻隊」第一場就會翻船，結果一名隊員超神，「球接了就直接出手，怎麼投怎麼進。」其他人也忍不住跪喊，「根本是鬼吧！」「死神KD，真的不是叫假的。」

有網友29日在Dcard發文「奧運KD，你今晚的惡夢」，在看美國對上塞爾維亞的男籃賽時，覺得美國隊開賽後的節奏有點不順，還以為第一場就會翻船，後來在NBA天王球星詹姆斯（LeBron James）及2屆FMVP杜蘭特（Kevin Durant）的高效輸出下，終場以110：84擊敗奪下首勝。

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令原PO印象深刻的則是杜蘭特的表現，「這場大哥KD真的跟鬼一樣，球接了就直接出手，怎麼投怎麼進」，而且集訓期間爆出小腿傷勢，還缺席了5場熱身賽，「等於正式開賽後直接上場，這人根本怪物吧…完全不用磨合。」

貼文一出，許多人不禁點頭，「不愧是在夜店練投的男人」、「巴黎的雨很大，是三分雨」、「死神KD，真的不是叫假的，老當益壯」、「五場熱身賽一場都沒打，直接把正賽當投籃練習的男人」、「手起刀落刷刷刷。」

超神表現狂掀討論，PTT的Gossiping板也有人問卦「KD是鬼吧」，文中驚嘆「KD半場19分彈無虛發，怎麼投怎麼有根本是鬼吧！」留言處一片給跪，「FIBA之神」、「3F投籃怎麼擋我就問」、「強到不需要熱身賽的男人」、「巴黎死神，國際賽的GOAT」、「21世紀最強進攻」、「當投籃機在玩而已。」

根據美國媒體統計，杜蘭特目前在奧運賽場，已經有11場得分在20分以上，且近5戰都突破20分以上，高居隊史首位。排名第2則是「籃球之神」喬丹(Michael Jordan)，共5場；第3位則是「惡漢」巴克利（Charles Barkley），也是5場。