61歲桌球阿嬤奧運「首戰4：2」贏了！網跪：真‧阿嬤都比你強

▲61歲桌球阿嬤倪夏蓮。（圖／VCG）

記者鄺郁庭／綜合報導

「桌球阿嬤」倪夏蓮7月4日剛度過61歲生日，今年代表盧森堡參加巴黎奧運，首戰對上土耳其對手阿爾滕卡亞（Sibel Altinkaya），以局數4：2擊退對方，晉級32強。就有網友忍不住笑呼，「不敢再講叫你阿嬤來了」、「真‧我阿嬤來都比你強」、「好厲害的阿嬤。」

有網友在Dcard發文「61歲的桌球阿嬤取得2024奧運首勝！」提到倪夏蓮首戰對上土耳其的阿爾滕卡亞，最後以局數4：2擊退對方，不禁直呼，「雖然說年紀的確會影響運動員的表現，但看到這些不因為年齡限制而持續奮鬥的運動員，還是會相當感動。」

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貼文一出，底下網友秒跪了，「The‧我阿嬤都比你強」、「她對桌球的熱愛，在這個年紀依然持續參與桌球賽事，令人佩服！」「雖然我討厭中國，但這個阿嬤真心熱愛桌球，讚」、「等等孫子不吃飯，阿嬤一球就拍下去乖乖叫你吃飯（誤」、「61…我21（歲）都沒有這個體能」、「這年紀還這麼會打真的很厲害。」還有人想起「桌球教父」莊智淵，打趣笑呼「我看到20年後的老莊了。」

據悉，倪夏蓮1963年出生於中國上海，15歲加入上海市桌球隊，隔年（1979年）在中國第4屆全運會一路擊退多位世界名將，贏得女單亞軍，入選中國國家隊，並在1983年世界桌球錦標賽囊括女團與混雙金牌，竄升中國隊主力之一。不過中國桌球競爭十分激烈，倪夏蓮遭後起之秀取代，錯過桌球首度被列入正式項目的1988年漢城奧運。

之後她與盧森堡籍教練丹尼爾森（Tommy Danielsson）結婚，移居盧森堡，原本有機會在1992年巴塞隆納奧運、1996年亞特蘭大奧運就代表盧森堡出戰奧運桌球賽事，但當時仍處於巔峰的她，認為這麼做是對中國的背叛，直到37歲才首度登上五環殿堂，之後連打了多屆奧運。

儘管已是「阿嬤級」選手，但倪夏蓮寶刀未老，去年還在捷克公開賽奪冠，今年又在黎巴嫩公開賽封后，仍維持很不錯的狀態，「奧運我來了！即將第6次站上奧運的賽場，相信所有的努力都是值得的。」