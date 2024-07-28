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快訊／桌球一姐鄭怡靜4比0碾壓對手　巴黎奧運女單首戰輕鬆贏

▲▼台灣桌球一姐鄭怡靜、李昱諄。（圖／VCG）

▲台灣桌球一姐鄭怡靜。（圖／VCG）

記者游郁香／綜合報導

台灣桌球一姐鄭怡靜今(28日)晚迎來巴黎奧運首戰，在女單首輪對上37歲喀麥隆老將昂弗(Sarah Hanffou)，儘管開賽意外陷入1比4落後，不過經驗老到的鄭怡靜在局末超前比數，之後就沒再給對手機會，以12比10、11比5、11比1、14比12直落4收下本屆首勝，挺進32強。

世界第12的鄭怡靜第3度叩關奧運殿堂，她上屆東京奧運與林昀儒攜手奪下混雙銅牌，但近幾年受到傷勢所苦，去年杭州亞運忍傷拚完後，強大決心讓人敬佩也不捨。鄭怡靜本屆巴黎奧運「雙線」出擊，今晚先在女單64強出賽，她過去在五環殿堂單打最佳成績是2016年里約奧運取得並列第5。

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▲杭州亞運桌球女團，鄭怡靜、陳思羽、李昱諄。（圖／中華奧會提供）

▲鄭怡靜。（圖／中華奧會提供）

鄭怡靜是本屆女單第7種子，首輪對手37歲喀麥隆老將昂弗，世界排名在百名之外，不過對手開局就積極進攻，鄭怡靜陷入1比4落後，好在她沒有亂了陣腳，先逼成7比7平手，靠著搶攻以9比8超前，隨後對方揮空拍，鄭怡靜在局末壓制了對手，以12比10先下一城。

進入次局，鄭怡靜很快就打出4比0攻勢，一路保持領先，拉開9比4、5分差距，以11比5連拿2局。第3局，鄭怡靜狀態更加火燙，一波10比0猛攻，只花3分鐘就以11比1連下3局聽牌。

鄭怡靜第4局繼續掌控局面，以5比2開局，對手在7比4時喊出暫停，展開反擊一度扳成9比9，鄭怡靜馬上回穩，以10比9再超前，隨後連掉了2分，反以10比11落後，兩人局末激烈拉鋸，一路打到12平，鄭怡靜關鍵時刻連拿2分勝出，直落4收下本屆奧運首勝。

對鄭怡靜來說，最大的考驗在於她女單8強恐怕就得強碰中國頭號種子孫穎莎，若想站上頒獎台，就得先過孫穎莎這一關。

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