射箭女團將遇韓國　教練盼平常心「不要輸給自己」

▲中華射箭女團邱意晴。（圖／中華奧會提供）

記者簡名杉／巴黎報導

台灣射箭女團於巴黎時間28日的16強淘汰賽以5比1輕取美國，順利摘下8強門票，此戰排第一棒的小將邱意晴第一件就射出10分，教練徐梓益直言，「真的很重要！」而稍晚的8強賽將遭遇「大魔王」韓國隊，教練希望大家保持平常心，好好發揮自己的水準。

徐梓益教練談到此戰的棒次安排，他點出會排邱意晴第一棒，是因為她的個性「比較衝」，以前的搭配就能把她排在一、三棒，而「雷母」雷千瑩則是穩紮穩打，在時間充裕的情況之下，都能夠發揮自己的水準，而最後一棒李彩綺，教練笑說，「其實她的生活步驟本來就比較慢一點，訓練的時候都有沙盤演練，只留十秒給她，一樣要給我射出去，所以今天整個的節奏上來講花時間都是夠的。」

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擔任第一棒的邱意晴，此戰射出兩支10分箭，分別在第一回合、第二回合的開頭，也順利為中華女團奠定勝基，徐梓益教練直言本來就對她有信心，並強調，「看到她第一支箭就是10分，開頭的第一支箭真的很重要，所以這也是依她們的個性、依她們的射法、依她們每一個人的特質來安排。」

稍晚將迎接強敵韓國隊，徐梓益教練指出，雖然韓國隊實力堅強，也都被稱為「大魔王」，但在這麼多觀眾關注的情況下，誰輸誰贏都還很難講，希望選手們都能夠保持平常心，發揮水準來應戰，「不要輸給自己。」