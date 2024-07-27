巴黎奧運開打　台中之光楊勇緯、林真豪挑戰首面獎牌

▲巴黎奧運開幕楊勇緯代表台灣參賽 。（圖／台中運動局提供）

體育中心／綜合報導

2024巴黎奧運於今日凌晨盛大開幕，台中之光「柔道男神」楊勇緯與女將林真豪，代表台灣參賽，今日下午進行預賽，挑戰晉級，力爭本屆奧運台灣首面獎牌。

台市府運動局長李昱叡代表市長盧秀燕，邀請市民朋友為選手加油，預祝台中子弟能摘金奪冠，再創佳績，為國爭光。

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▲巴黎奧運開幕楊勇緯代表台灣參賽 。（圖／台中運動局提供）

楊勇緯在國際賽場上表現亮眼，成功拿下2020東京奧運台灣首面柔道獎牌，榮獲銀牌佳績，去年再創高峰榮獲亞運金牌。

林真豪也在2021亞錦賽獲得銅牌，並代表台中市拿下全運會金牌，締造連霸紀錄，雙雙展現高水準的柔道實力。

▲巴黎奧運開幕林真豪代表台灣參賽 。（圖／台中運動局提供）

柔道賽制為淘汰賽，賽事將從今日下午開始進行，首輪輪空的楊勇緯，16強將對上義大利選手卡利諾（Andrea Carlino）。林真豪在首輪將對上25歲的哥倫比亞好手拉索（Erika Lasso），

李昱叡強調，運動局戮力完成法規研修，提升奧、亞運獎勵額度達「數十倍增」。在奧運方面，金牌可榮獲300萬元、銀牌200萬元、銅牌100萬元、第四名50萬元、第五名40萬元、第六名30萬元，不分個人或團體項目，均頒發5萬元的出賽獎金。

此外，也於108年上任後增訂「台中市績優運動選手培訓金」，每月發給充實訓練所需，藉此鼓勵台中在地的運動好手，給予優秀運動員最實質的助益。

▲巴黎奧運開幕楊勇緯與林真豪代表台灣參賽 。（圖／台中運動局提供）