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外媒點名戴資穎「奪金大熱門」　仍是對手不想碰到的頂尖高手

▲▼台灣一姐戴資穎將與西班牙前球后馬琳爭搶全英賽決賽門票。（圖／VCG）

▲戴資穎自認這幾年身體與訓練狀態不是太理想。（圖／VCG）

記者游郁香／綜合報導

台灣球后戴資穎以女單第3種子之姿第4度叩關五環殿堂，迎來生涯最後一舞，儘管她自認這幾年身體與訓練狀況不是太好，本屆要奪金比之前更加困難，不過外媒《香港電台》點名小戴是本屆巴黎奧運「奪金大熱門」之一，仍是當今選手不想碰到的「頂尖高手」。

戴資穎日前接受世界羽聯(BWF)專訪時坦言，原本打算在2021年東京奧運後就退出賽場，儘管她最終決定再拚杭州亞運與本屆巴黎奧運，延後3年退休，但這幾年身體與訓練狀況不太理想，「人的狀態跟以前不太一樣，東京奧運沒拿到(金牌)，這次要拿到不是沒機會，會比之前更加困難吧。」

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▲▼台灣一姐戴資穎鏖戰75分鐘，大逆轉晉級全英賽4強。（圖／Badminton photo提供）

▲戴資穎仍被外國媒體看好是奪金熱門。（圖／Badminton photo提供）

《路透社》先前曾撰文指出，羽球運動對體能要求極高，精英級女子選手的平均退役年齡遠低於30歲，而戴資穎在今年6月剛度過30歲生日，此次是她第4度叩關五環殿堂，外媒《香港電台》點名小戴是奪金大熱門之一，「戴資穎仍是當今選手不想面對的頂尖高手，上屆奧運後原本已考慮退役，故本屆奧運是她最後的一屆，必定拚盡全力。」

其他女單摘金熱門人選還有南韓球后安洗瑩、中國一姐陳雨菲、日本名將山口茜、西班牙前球后馬琳(Carolina Marin)，印度一姐辛度也被認為實力不容小覷。

▲▼台灣一姐戴資穎將與西班牙前球后馬琳爭搶全英賽決賽門票。（圖／VCG）

▲台灣一姐戴資穎在巴黎奧運迎來生涯最後一舞。（圖／VCG）

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