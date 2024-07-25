鋼鐵人簽下「櫻木花道」劉彥廷　教練團注入「美式」能量

▲鋼鐵人簽下「櫻木花道」劉彥廷。（圖／高雄鋼鐵人提供）

記者游郁香／綜合報導

高雄17直播鋼鐵人今(25)日宣布簽下劉彥廷，並聘請擁有豐富執教經歷的劉文和擔任首席助理教練。與多名外國教練共事過的劉文和，期許能在新賽季為鋼鐵人注入「美式」能量。

劉彥廷身高196公分，國中從排轉籃，大學曾就讀健行科大，最後轉學至僑光科大，並在學生籃球最後一年繳出18.7分、11籃板、1.5助攻、1.2抄截的全面數據。2023年加入台北台新戰神，曾在與台鋼獵鷹一役，上場9分鐘就拿下6分、3籃板。

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從排球轉戰籃球，劉彥廷擁有不錯的彈跳力，高中就以禁區苦工抓籃板出名，也因此被冠上「櫻木花道」的稱號。今年加入鋼鐵人，也是首次到南部展開接下來的籃球生涯。

劉彥廷表示，「感謝鋼鐵人給我機會，希望能夠打出屬於自己的價值，一定會更努力更積極，不讓球隊、家人以及一直支持我的朋友們失望。」

總教練邱大宗也說，「彥廷有很好的身材優勢，期許他在休賽季這期間先投入更多攻防紮實與系統訓練，快速提升自己的技能，新賽季能在3、4號位擔當重任。」

▲鋼鐵人聘請劉文和為首席助理教練。（圖／高雄鋼鐵人提供）

新加入的首席助理教練劉文和，曾於美國楊百翰大學擔任球隊管理，先後至SBL台灣大、裕隆納智捷、九太科技以及PLG福爾摩沙夢想家、T1的台啤永豐雲豹擔任助理教練，另外，先前也在林書豪每年所舉辦的「豪小子訓練營」擔任固定翻譯班底。

與總教練邱大宗同鄉苗栗出身，兩人於2011年Nike訓練營開啟緣分，當時邱大宗擔任訓練營總教練，劉文和則擔綱外教的助教和翻譯，從那時兩人開始交流互動。

過去與多名外國教練共事，劉文和期許能在新賽季為鋼鐵人注入「美式」能量，「希望能夠跟扣取邱能有很好的合作，扣取邱過往在台灣及中國豐富的執教經驗，而我所帶來國外訓練球員的方式，也希望能達到中西合璧的訓練方式以及戰術策略。」