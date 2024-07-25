謝淑薇、曹家宜退出布拉格賽趕往巴黎　首次搭檔就闖4強

▲台灣網壇一姐謝淑薇 。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

台灣網壇一姐謝淑薇睽違12年重返奧運殿堂，選了20歲小將曹家宜當搭檔，兩人本周首度在布拉格女網賽合拍就挺進女雙4強，原本今晚(25日)要強碰捷克頭號種子卡雷茨科娃(Barbora Krejcikova)、西尼亞可娃(Katerina Siniakova)，不過巴黎奧運網球賽事27日就要開打，兩人選擇提前退賽趕往巴黎適應場地。

謝淑薇去年神奇復出，締造10個月內「從沒排名變成第1」的神紀錄，與4個不同搭檔拿下5座大滿貫冠軍，38歲的她再創生涯巔峰，擦亮「百搭天后」的招牌，並取得巴黎奧運女雙參賽資格，她選擇搭檔20歲小將曹家宜，希望能一圓替國家在五環殿堂奪牌的目標。

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▲謝淑薇選20歲小將曹家宜當巴黎奧運女雙搭檔 。（圖／翻攝自Facebook／曹家宜 Tsao Chia Yi）

謝淑薇、曹家宜本周首次在布拉格女網賽聯手，連過了2關挺進4強賽，原定今晚要強碰地主捷克頭號種子卡雷茨科娃、西尼亞可娃，對手是上屆東京奧運女雙金牌組合，卡雷茨科娃才剛贏得溫網女單冠軍，她擁有7座大滿貫女雙金盃；西尼亞可娃則是今年法網女雙冠軍，她8度在大滿貫女雙封后。

謝淑薇、曹家宜原本能與「雙娃」在巴黎奧運前提前交手、試探敵情，不過本屆奧運網球賽事27日就要展開，謝淑薇、曹家宜最終決定退出WTA250等級的布拉格女網賽，提前到巴黎適應場地。