TPBL首屆選秀會11人中選　新北國王首輪「大膽」選陳將双引熱議

▲TPBL選秀狀元雷蒙恩。（圖／記者林敬旻攝）

記者游郁香／綜合報導

TPBL史上首屆選秀會今(23)日登場，共有33人報名，但包括世新大學王牌陳將双在內等11人都缺席選秀會，最終台北戰神以狀元籤相中名將之子雷蒙恩，新竹攻城獅用榜眼籤選了蔡宸綱，交易來探花籤的台啤雲豹則挑中汪哲宇，總共有11名新秀獲選。

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▲新竹攻城獅榜眼籤選蔡宸綱。（圖／記者林敬旻攝）

TPBL新賽季將以7隊規模開打，今日舉行史上首次的選秀會，共有11人獲選，其中新北中信特攻前3輪選進3人最多，握有首輪第7順位的新北國王「大膽」選進連續缺席PLG與TPBL選秀會的世新大學王牌陳將双，這個決定引起熱議，陳將双日前才被目擊替中國CBA球隊試訓，似乎志在挑戰CBA。

▲桃園台啤永豐雲豹探花籤選汪哲宇。（圖／記者林敬旻攝）

值得一提的是，去年杭州亞運3X3男籃金牌成員汪哲宇、江均，都在首輪中選，兩人在日前的PLG選秀會都掉到第3輪，今日汪哲宇被台啤雲豹以探花籤相中，江均則是首輪第6順位前進台北台新戰神，兩人也是「唯二」報名兩個聯盟選秀都中選的球員。

TPBL首屆選秀結果如下：

首輪

台北戰神：雷蒙恩

新竹攻城獅：蔡宸綱

桃園雲豹：汪哲宇

高雄海神：魏莨哲

新北特攻：余維豪

台北戰神：江均

新北國王：陳將双

次輪

新竹攻城獅：放棄

高雄海神：放棄

夢想家：史承平

桃園雲豹：莊博元

新北國王：放棄

新北特攻：陳冠中

第3輪

新北特攻：曾銘偉