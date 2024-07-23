富邦勇士送走FMVP今簽「熟面孔」金恩　許晉哲盼他帶來火力

▲富邦勇士簽下洋將金恩。（圖／富邦勇士提供）

記者游郁香／綜合報導

今年挑戰4連霸失利的台北富邦勇士，今夏團隊面臨換血，昨(22)日才告別2023年FMVP「Highlight製造機」強森(Chris Johnson)，今日就火速宣布簽下前T1洋將金恩(Nick King)。現年28歲的金恩來自美國，身高203公分，擁有優異身材條件與爆發力，未來將穿上勇士7號球衣。

金恩2018年大學畢業後開啟職籃生涯，先後效力NBA發展聯盟緬因紅爪(現為緬因塞爾提克)、ABL菲律賓火焰，曾入選ABL年度第一隊。2020年至荷蘭籃球聯賽發展，率隊奪下總冠軍。

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接著分別至義大利籃球聯賽、NBA發展聯盟風城公牛闖蕩，金恩2023首度來台加盟新北中信特攻，幫助球隊奪下隊史首冠，隔年轉戰臺南台鋼獵鷹，出賽22場，場均可繳24.2分、10.3籃板、5.7助攻、1.9抄截的全面數據，展現多元進攻手段與得分爆發力。

勇士總教練許晉哲與金恩早在2019-2020賽季、勇士征戰ABL聯賽時期就相識，許總表示，「我們在ABL時期就互相認識了，當時他在菲律賓火焰隊和我們交手，他的表現相當出色，後來他來到台灣打球，不斷精進自我，從數據上也能明顯看見，無論在得分、籃板、助攻等方面的表現都非常全能。」

許總說，「今年團隊面臨換血階段，希望他的加入能與隊友產生更好的化學效應，幫助球隊打出佳績！」