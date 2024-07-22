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王建民對決陳金鋒明星賽上演夢幻戲碼　幕後功臣是洪一中

記者楊舒帆／綜合報導

中職明星賽21日上演「夢幻戲碼」，由王建民登板投球揭開序幕，對決「神獸級」打者洪一中、陳金鋒和彭政閔。王建民賽後透露，「如果洪總沒上場，我就不會去。」因此，這一齣精彩戲碼的幕後功臣是洪一中。

▲▼2024中職明星賽，最後半局兩隊教練輪番上陣，上演歷代中華隊傳奇球星對決戲碼，圖為洪一中總教練上場打擊，上壘後與王建民擁抱。（圖／記者李毓康攝）

▲2024中職明星賽上演歷代中華隊傳奇球星對決戲碼，圖為洪一中總教練上場打擊，上壘後與王建民擁抱。（圖／記者李毓康攝）

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明星賽進行到9局上，原本應援團先喊出彭政閔的名字。彭政閔一開始婉拒，但在會長蔡其昌的邀請下，作勢揮棒，但沒有真的打擊。兩出局後，鏡頭轉向洪一中，他在陳金鋒的協助下跨欄登場。隨後，王建民也走向投手丘，夢幻對決就此展開。

▲▼2024中職明星賽，最後半局兩隊教練輪番上陣，上演歷代中華隊傳奇球星對決戲碼，圖為王建民教練上場投球。（圖／記者李毓康攝）

▲▼2024中職明星賽，最後半局兩隊教練輪番上陣，上演歷代中華隊傳奇球星對決戲碼，圖為王建民教練上場投球。（圖／記者李毓康攝）

▲▼2024中職明星賽，最後半局兩隊教練輪番上陣，上演歷代中華隊傳奇球星對決戲碼，圖為王建民教練上場投球。（圖／記者李毓康攝）

王建民賽後表示，「原本以為9局快結束就沒事了。」結果中華隊總教練曾豪駒告訴他，如果洪總上場，他也要上。王建民說，「如果洪總沒有上去，我就不會上去。」隨後他笑著補充，「還是要謝謝洪總。」

王建民讓洪總打出二壘滾地球，他賽後也提到，「對洪總很緊張，真的要認真投進去給他打。」然而，下一打席不慎砸中陳金鋒頭部，引發了一陣騷動。雖然鏡頭捕捉到陳金鋒上場打擊時比著自己頭部，似乎是在給「暗號」，但王建民解釋道，「怎麼敢故意丟他（陳金鋒）啊，丟到時心想完蛋了。」賽後原本想當面道歉但沒遇到，王建民表示，「等下再打電話跟他道歉。」

▲中職明星賽王建民對陳金鋒觸身球後，兩隊板凳清空大合照 。（圖／中華職棒提供）

▲中職明星賽王建民對陳金鋒觸身球後，兩隊板凳清空大合照 。（圖／中華職棒提供）

關鍵字： 中職明星賽王建民洪一中陳金鋒彭政閔

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