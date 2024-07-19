快訊／曾祥鈞正式加盟名古屋戰鷹！1年亞外合約挑戰日職

▲曾祥鈞加盟名古屋戰鷹。（圖／記者簡名杉攝）

記者簡名杉／台北報導

富邦勇士長人曾祥鈞季末傳出旅外消息，今(19)日正式加盟日本職籃B聯盟的名古屋戰鷹隊，今天由球團為他舉行加盟儀式，新賽季將轉戰日本職籃，開啟籃球生涯新旅程。

今天的記者會包含名古屋戰鷹隊董事長鈴木浩昌、總經理渡邊竜二等球隊高層都親自出席，渡邊竜二強調，能親自來台灣迎接曾祥鈞，他感到非常開心，也點出曾祥鈞雖然是位身材高大的選手，但他的速度很快，射程範圍還能拉到三分線，是一名很全面的選手，相信他的加入能為球隊帶來全面提升，另外他透露與曾祥鈞簽下的是一年「亞洲外援」合約，雖然不透露金額，但他笑說會是「符合他身價」的合約。

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鈴木浩昌則期盼曾祥鈞的加入，能幫助球隊帶來「不可思議」的變化，也很期待他加入之後與球隊的火花，鈴木浩昌指出，日本是許多台灣人的旅遊首選，名古屋也是非常熱門的旅遊景點，「聽說曾祥鈞在台灣有很多球迷，希望台灣球迷們能到名古屋為他應援。」

▲曾祥鈞加盟名古屋戰鷹。（圖／記者簡名杉攝）

將達成旅外目標，曾祥鈞坦言自己高中時打球只是當興趣，直到入選中華隊才真的認真看待「籃球」這件事，正式簽約當下自己非常興奮，他透露自己從小就喜歡日本文化，媽媽也很鼓勵他旅外挑戰，能完成目標真的很開心，還笑說自己已經有特別去學日文，現在還在50音的階段。

曾祥鈞也感謝這幾年富邦勇士球迷的支持，期盼球迷們能到日本繼續為他加油，同時希望赴日挑戰能幫助球隊打出好成績，甚至摘下總冠軍！