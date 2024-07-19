運動雲

>

快訊／曾祥鈞正式加盟名古屋戰鷹！1年亞外合約挑戰日職

▲曾祥鈞加盟名古屋戰鷹。（圖／記者簡名杉攝）

▲曾祥鈞加盟名古屋戰鷹。（圖／記者簡名杉攝）

記者簡名杉／台北報導

富邦勇士長人曾祥鈞季末傳出旅外消息，今(19)日正式加盟日本職籃B聯盟的名古屋戰鷹隊，今天由球團為他舉行加盟儀式，新賽季將轉戰日本職籃，開啟籃球生涯新旅程。

今天的記者會包含名古屋戰鷹隊董事長鈴木浩昌、總經理渡邊竜二等球隊高層都親自出席，渡邊竜二強調，能親自來台灣迎接曾祥鈞，他感到非常開心，也點出曾祥鈞雖然是位身材高大的選手，但他的速度很快，射程範圍還能拉到三分線，是一名很全面的選手，相信他的加入能為球隊帶來全面提升，另外他透露與曾祥鈞簽下的是一年「亞洲外援」合約，雖然不透露金額，但他笑說會是「符合他身價」的合約。

[廣告]請繼續往下閱讀...

鈴木浩昌則期盼曾祥鈞的加入，能幫助球隊帶來「不可思議」的變化，也很期待他加入之後與球隊的火花，鈴木浩昌指出，日本是許多台灣人的旅遊首選，名古屋也是非常熱門的旅遊景點，「聽說曾祥鈞在台灣有很多球迷，希望台灣球迷們能到名古屋為他應援。」

▲曾祥鈞加盟名古屋戰鷹。（圖／記者簡名杉攝）

▲曾祥鈞加盟名古屋戰鷹。（圖／記者簡名杉攝）

將達成旅外目標，曾祥鈞坦言自己高中時打球只是當興趣，直到入選中華隊才真的認真看待「籃球」這件事，正式簽約當下自己非常興奮，他透露自己從小就喜歡日本文化，媽媽也很鼓勵他旅外挑戰，能完成目標真的很開心，還笑說自己已經有特別去學日文，現在還在50音的階段。

曾祥鈞也感謝這幾年富邦勇士球迷的支持，期盼球迷們能到日本繼續為他加油，同時希望赴日挑戰能幫助球隊打出好成績，甚至摘下總冠軍！

關鍵字： 曾祥鈞B聯盟富邦勇士PLG

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

史上最快國中生！13歲林子婕首次出國　跨欄11秒86奪金

史上最快國中生！13歲林子婕首次出國　跨欄11秒86奪金

電視輔助改判妨礙跑壘　葉總：蠻尷尬的Play

電視輔助改判妨礙跑壘　葉總：蠻尷尬的Play

日本女子體操隊長涉「未成年抽菸」　恐被退隊無緣巴黎奧運

日本女子體操隊長涉「未成年抽菸」　恐被退隊無緣巴黎奧運

小熊解僱日籍球星鈴木誠也翻譯！　強調與「涉賭」無關

小熊解僱日籍球星鈴木誠也翻譯！　強調與「涉賭」無關

陳盈駿控場有強大安定感　高錦瑋想好好學習

陳盈駿控場有強大安定感　高錦瑋想好好學習

想起老婆的話連飆3K解危　鋼龍優質先發仍不滿意

想起老婆的話連飆3K解危　鋼龍優質先發仍不滿意

921大地震寶寶　孫振備齊12套動作拚巴黎奧運

921大地震寶寶　孫振備齊12套動作拚巴黎奧運

資深老將隆戈利亞宣布退休！　結束16年大聯盟生涯

資深老將隆戈利亞宣布退休！　結束16年大聯盟生涯

快訊／瓊斯盃中華藍強勢5連勝　20分之差打爆3洋將馬來西亞

快訊／瓊斯盃中華藍強勢5連勝　20分之差打爆3洋將馬來西亞

澄清與「台鋼」無關　張奕透露手套訂製過程

澄清與「台鋼」無關　張奕透露手套訂製過程

男生別暴動！她試穿「10款真理衣」 透視感上衣掀網暴動：哇凍未條啦

熱門新聞

史上最快國中生！13歲林子婕首次出國　跨欄11秒86奪金

電視輔助改判妨礙跑壘　葉總：蠻尷尬的Play

日本女子體操隊長涉「未成年抽菸」　恐被退隊無緣巴黎奧運

小熊解僱日籍球星鈴木誠也翻譯！　強調與「涉賭」無關

陳盈駿控場有強大安定感　高錦瑋想好好學習

想起老婆的話連飆3K解危　鋼龍優質先發仍不滿意

讀者回應

﻿

熱門新聞

1史上最快國中生！　13歲林子婕跨欄奪金

2輔助改判妨礙跑壘　葉總：蠻尷尬

3日本女子體操隊長涉「未成年抽菸」

4小熊解僱日籍球星鈴木誠也翻譯！

5陳盈駿控場安定感　高錦瑋想學習

最新新聞

1日職球團傳LINE招募　曾祥鈞傻眼以為詐騙

2奧運知識大挑戰　抽韓系保溫杯!

3與台鋼無關　張奕透露手套訂製

4千賀滉大下週有望回歸大聯盟

5道奇強打爆料曾收到紅襪報價

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

大谷翔平牽老婆走紅毯　將「愛犬」繡進西裝內

明星賽勝投、開轟超神　大谷寫日本球員新紀錄

陳金鋒不滿連續頭部近身球！　悍將、兄弟球員衝場內板凳清空

小龍女活力熱跳全新中場舞　李多慧「超會震」粉絲狂讚

陳金鋒不滿連續頭部近身球！悍將、兄弟板凳清空

川普要台付保護費 矢板明夫：郭台銘害的｜20240718 ET午間新聞

找到了！萊爾富「16歲冰櫃屁孩」身分曝光　警通知到案說明

台東死亡車禍 重機視角

金馬影帝這樣玩「誰是臥底」！　吳慷仁模仿周杰倫笑翻全場

超商8＋9
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366