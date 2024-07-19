前MVP衛斯布魯克2度被交易到爵士　預計前進金塊聯手約基奇

▲金塊一哥約基奇力促球隊簽下衛斯布魯克 。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

35歲的前年度MVP衛斯布魯克(Russell Westbrook)正式告別洛城，據《The Athletic》的報導，快艇將衛少、一枚次輪選秀互換權及現金交易到爵士，換取達成「先簽後換」協議的30歲後衛鄧恩(Kris Dunn)。衛少連2年都被送到猶他，不過他預計前進今年尋求衛冕失敗的金塊，聯手3屆MVP長人約基奇(Nikola Jokic)。

Active players with the most career triple-doubles:



Russell Westbrook: 199

Nikola Jokic: 130

LeBron James: 112

Luka Doncic: 77

James Harden: 77

Domantas Sabonis: 58



No.1 and No.2 on the list are teaming up pic.twitter.com/9VRp0YGMYk [廣告]請繼續往下閱讀... July 18, 2024

衛少今夏執行了2024-25賽季的球員選項，不過快艇在自由市場開啟後就計畫交易他，他上季在3屆得分王哈登(James Harden)入隊後自願轉任替補，上場時間銳減到生涯新低的22.5分鐘，場均11.1分、4.5助攻也是17年生涯最低紀錄。

衛少改打替補後，快艇一度豪取26勝5敗的成績，一舉竄升西區龍頭，這位2016-17賽季年度MVP在場上展現防守強度，替團隊帶來能量，他的領導能力也發揮了作用。快艇上季例行賽拿下51勝31敗，無奈招牌球星雷納德(Kawhi Leonard)再次遭膝傷纏身，季後賽首輪就出局。

▲金塊一哥約基奇力促球隊簽下衛斯布魯克 。（圖／達志影像／美聯社）

據了解，衛少預計與爵士達成買斷協議，替他前進金塊鋪平了道路。值得一提的是，湖人去年也將衛少交易到爵士過，當時他在猶他僅待了12天就轉戰快艇，如今快艇又把他送往鹽湖城，但他一樣不會留隊，等雙方完成買斷，度過冷卻期後，他預計加盟今年尋求衛冕冠軍失利的金塊。

丹佛記者溫德(Harrison Wind)這個月初曾披露，金塊一哥約基奇(Nikola Jokic)力促球隊簽下衛斯布魯以補強板凳陣容。兩人在NBA歷史大三元榜上分居第1和第4，衛少累計199次，約基奇則是130次，兩位MVP聯手會擦出什麼樣的火花，令人期待。