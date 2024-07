前MVP衛斯布魯克2度被交易到爵士　預計前進金塊聯手約基奇

▲金塊一哥約基奇力促球隊簽下衛斯布魯克 。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

35歲的前年度MVP衛斯布魯克(Russell Westbrook)正式告別洛城,據《The Athletic》的報導,快艇將衛少、一枚次輪選秀互換權及現金交易到爵士,換取達成「先簽後換」協議的30歲後衛鄧恩(Kris Dunn)。衛少連2年都被送到猶他,不過他預計前進今年尋求衛冕失敗的金塊,聯手3屆MVP長人約基奇(Nikola Jokic)。

Active players with the most career triple-doubles: Russell Westbrook: 199 Nikola Jokic: 130 LeBron James: 112 Luka Doncic: 77 James Harden: 77 Domantas Sabonis: 58 No.1 and No.2 on the list are teaming up pic.twitter.com/9VRp0YGMYk

衛少今夏執行了2024-25賽季的球員選項,不過快艇在自由市場開啟後就計畫交易他,他上季在3屆得分王哈登(James Harden)入隊後自願轉任替補,上場時間銳減到生涯新低的22.5分鐘,場均11.1分、4.5助攻也是17年生涯最低紀錄。

衛少改打替補後,快艇一度豪取26勝5敗的成績,一舉竄升西區龍頭,這位2016-17賽季年度MVP在場上展現防守強度,替團隊帶來能量,他的領導能力也發揮了作用。快艇上季例行賽拿下51勝31敗,無奈招牌球星雷納德(Kawhi Leonard)再次遭膝傷纏身,季後賽首輪就出局。

據了解,衛少預計與爵士達成買斷協議,替他前進金塊鋪平了道路。值得一提的是,湖人去年也將衛少交易到爵士過,當時他在猶他僅待了12天就轉戰快艇,如今快艇又把他送往鹽湖城,但他一樣不會留隊,等雙方完成買斷,度過冷卻期後,他預計加盟今年尋求衛冕冠軍失利的金塊。

丹佛記者溫德(Harrison Wind)這個月初曾披露,金塊一哥約基奇(Nikola Jokic)力促球隊簽下衛斯布魯以補強板凳陣容。兩人在NBA歷史大三元榜上分居第1和第4,衛少累計199次,約基奇則是130次,兩位MVP聯手會擦出什麼樣的火花,令人期待。

Last year, the Lakers sent Russell Westbrook to the Jazz, where he stayed for 12 days before joining the Clippers.



Now, the Clippers are sending him to the Jazz, from where he'll join the Nuggets once he clears waivers pic.twitter.com/QuviQwtV7p