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魔鷹滿貫砲轟潘威倫單場雙響5打點　台鋼20安狙擊獅隊台南首勝

▲▼魔鷹。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲魔鷹。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者楊舒帆／綜合報導

台鋼雄鷹與統一獅在台南交手，形成打擊大混戰，台鋼全場20支安打創隊史新高，最終11比10險勝，中止在台南6連敗，拿下首勝。兩隊合計34支安打，也成為本季單場新高。

統一獅1局下發動攻勢，林佳緯安打後，利用兩次滾地球推進至三壘，胡金龍適時安打先馳得點。台鋼2局上反攻，突破郭俊麟防線，魔鷹轟出全壘打帶動士氣，也追平比數，本季第18發全壘打出爐，吳念庭、吳明鴻、王博玄、曾子祐接連安打串聯攻進分數，逆轉為4比1。曾子祐延續手感，已經連10場安打、連12場上壘。

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比賽一度因雨暫停45分鐘才恢復開打，獅隊4局上由辛俊昇接替登板，連投2保送後，王柏融又從他手中敲安打，追加1分。不過隨後回穩連續三振魔鷹、杜家明止血。

潘威倫5局上登板，被敲1安打無失分，5局下林祖傑、林佳緯安打，林安可保送形成滿壘，潘傑楷連兩場代打建功，掃出安打帶回2分，扳平為5比5。

潘威倫6局上續投，遭到曾子祐、陳文杰連續安打，王柏融敲游擊滾地球，靠守備失誤攻佔滿壘，隨後魔鷹轟滿貫砲，單場第二轟，一口氣超前為9比5。台鋼7局上繼續火力放送，王博玄、曾子祐連線敲安打，王柏融掃二壘安打追加1分，魔鷹獲得故意保送，杜家明也選到保送，擠回1分。

獅隊打線展現韌性，7局下陳傑憲三壘安打帶動追回2分，8局下陳傑憲狙擊雷公敲安打，攻下2打點，台鋼關鍵失誤讓獅隊追成1分落後，9局下雷公製造再見雙殺驚險守住勝利。

台鋼隊史首次在台南奪下勝利，全場20支安打，超越5月23日對兄弟的18支安打，成為單場新高。魔鷹單場雙響砲，其中6局對潘威倫轟出生涯首發滿貫砲，包辦5分打點，全壘打榜以18轟居第一。曾子祐單場3安打猛打賞，包含6局上首次在一軍例行賽對決兒時偶像潘威倫，敲出安打，單場2打點、3得分。

關鍵字： 台鋼雄鷹統一獅棒球安打台南

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