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戴培峰收到陳柏均道歉訊息　看大場面：我有兩位大哥罩！

▲▼陳金鋒抗議近身球。（圖／富邦悍將提供）

▲戴培峰。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／新北報導

富邦悍將16日迎戰中信兄弟的比賽，6局下戴培峰遭到陳柏均連續3顆頭部近身球，而引發板凳清空衝突，戴培峰賽後收到陳柏均道歉訊息，也還原當時狀況，原本生氣的情緒，因林吳晉瑋的舉動而笑了，看到大場面富藍戈與張育成都衝很快，也笑言，「我有大哥罩。」

戴培峰受傷歸隊，16日第一打席就在6局下面對陳柏均，連續3顆速球都往頭部，讓他退出打擊區，也露出生氣的表情。

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戴培峰表示，「受傷剛回來的第一個打席，很期待要比賽，站上打擊區，連續兩顆球來，有點危險，知道他不是故意的，自己是捕手也理解當下狀況不會是故意的。只是連續兩顆來有點危險，確實有情緒。」

但陳柏均第3顆球更靠近臉部，同時艾士特在休息室噴話，引起悍將總教練陳金鋒不滿衝上場抗議。戴培峰透露，「第3顆真的更不開心，也知道不是故意的，沒有要罵他，只是自己很不開心，遇到這麼危險的球。打到臉或眼睛職業生涯就結束也不一定，但一直往頭部過來，有點受不了。」

因近身球引發「大場面」，戴培峰透露，「當時在聽林吳（晉瑋）對我說話，沒想到會有這麼大衝突，有看到艾士特有在叫，但聽不到他講什麼。」張育成和富藍戈都衝很快，戴培峰笑言，「我有『大哥』罩，他們休息室坐在我旁邊。」

陳柏均是戴培峰平鎮高中小一屆學弟，賽後收到陳柏均道歉訊息，戴培峰也說，「知道他不是故意的。」

關鍵字： 棒球富邦悍將陳柏均戴培峰衝突

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