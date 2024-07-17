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明星賽球衣太醜遭嫌　大聯盟主席：不排除回歸各自隊服制度

▲大聯盟明星賽球衣 。（圖／達志影像／美聯社）

▲大聯盟明星賽球衣 。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

眾所矚目的MLB全明星賽今（17日）在遊騎兵主場火熱開打，在星度爆表的夏日盛宴中，球衣的設計卻成為球迷心中美中不足的一點，大量球迷紛紛批評球衣，認為設計的真的太醜，對此大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）表示他聽到大家的想法了，會進行相關討論改進，不排除明年（2025）回歸各自隊服的制度。

連續4年，聯盟皆採取讓入選球員穿著特製球衣出賽，今年美聯球員穿著以淺褐色為主、袖子和字母為鮭魚紅色的上衣和褲子，國聯方面球員則是身穿黑色上衣，字母和數字為藍色，兩隊制服一出來馬上招來大量批評，毫無美感的設計也讓眾多球迷傻眼。

過往在明星賽，各家球員都穿著自己球隊的球衣出賽，今年在忍無可忍的抨擊聲浪中，曼弗瑞回應道，「我了解人們對這個問題的看法，我認為我的想法是，我們會在全明星賽結束後進行討論。」

曼弗瑞表示，「我們正在進行很多統一的事情，討論必須涉及球員，以及NIKE和我們一些相關的合作夥伴，我知道這種情緒，我也確實知道為什麼人們有點喜歡以前這種傳統，我們一定會就此進行對談。」

▲大聯盟明星賽球衣 。（圖／達志影像／美聯社）

▲大聯盟明星賽球衣 。（圖／達志影像／美聯社）

費城人隊哈波（Bryce Harper）希望球員能在明星賽代表自己的球隊，根據洛杉磯時報記者沙金（Bill Shaikin）報導，哈波表示，「如果我們能夠改回去，將會非常酷。」

國家聯盟在1933年的第一場全明星賽中穿著「國家聯盟」球衣，但從1934年到2019年，球員們都穿著自己球隊的球衣。雖然大聯盟在1997年推出了全明星球衣，但球員們只在訓練日和全壘打大賽中穿。

但大聯盟2020年開始改成球員穿國聯與美聯球衣，就遭到批評，今年更成為新聞焦點。
 ▲▼ 大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）。（圖／達志影像／美聯社）

▲大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： MLB全明星賽曼弗瑞

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