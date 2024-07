明星賽球衣太醜遭嫌　大聯盟主席：不排除回歸各自隊服制度

▲大聯盟明星賽球衣 。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者胡冠辰/綜合報導

眾所矚目的MLB全明星賽今(17日)在遊騎兵主場火熱開打,在星度爆表的夏日盛宴中,球衣的設計卻成為球迷心中美中不足的一點,大量球迷紛紛批評球衣,認為設計的真的太醜,對此大聯盟主席曼弗瑞(Rob Manfred)表示他聽到大家的想法了,會進行相關討論改進,不排除明年(2025)回歸各自隊服的制度。

This year’s MLB All-Star Game will be the fourth in a row in which players will wear generic All-Star uniforms.



But last, there are strong signs that MLB will revive the tradition of teams wearing their own uniforms for the Midsummer Classic.



