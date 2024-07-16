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大谷翔平給建議賀南德茲吊車尾晉級　全壘打大賽冠軍道奇第一人

▲▼賀南德茲（Teoscar Hernández）。（圖／達志影像／美聯社）

▲賀南德茲（Teoscar Hernández）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

大聯盟明星賽全壘打大賽16日（台灣時間）登場，道奇賀南德茲（Teoscar Hernández） 首輪比賽時獲得大谷翔平建議而吊車尾晉級，最終贏得全壘打大賽冠軍，成為道奇隊史第一人。

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首輪比賽中，道奇賀南德茲一開始還沒找到手感，休息時間時，洋基索托（Juan Soto）鼓勵他，大谷翔平也建議他往中外野、左中外野方向攻擊。他再度上場後，包含兩度3連轟在內趕進度，以19轟排名第四晉級決賽。

經過首輪比賽，四強選手出爐，依序為費城人波姆（Alec Bohm）21支全壘打、守護者拉米瑞茲（José Ramírez）21支全壘打、皇家小惠特（Bobby Witt Jr.）20支全壘打及道奇賀南德茲（Teoscar Hernández）19支全壘打。

四強賽第一場，小惠特以17支全壘打擊敗拉米瑞茲的12支。第二場賀南德茲與波姆以14支全壘打戰平，經過兩次延長賽，賀南德茲以總計16支全壘打勝過波姆的15支，挺進冠軍戰。

冠軍戰由賀南德茲對決小惠特，兩人都是第一次參加全壘打大賽，由賀南德茲率先出擊，轟出14發全壘打，小惠特最終敲出13轟，最後一轟還差點過牆，過程相當刺激，最終由賀南德茲抱回冠軍。

▲▼大谷翔平和道奇隊友一起找索托（Juan Soto）聊天）。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平、索托（Juan Soto）都鼓勵賀南德茲（Teoscar Hernández）。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 大聯盟全壘打大賽道奇賀南德茲大谷翔平索托

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