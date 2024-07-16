全壘打大賽國歌演唱翻車！　美國網友傻眼：史上最糟

Uhhh... that anthem was interesting. Sung by Ingrid Andress pic.twitter.com/zsjQi84zEy — Ben Brown ???? (@BenBrownPL) July 16, 2024

實習記者李立祥／綜合報導

大聯盟今（16日）舉行明星週全壘打大賽，賽前邀請4度入圍葛萊美獎的鄉村歌手安德雷斯（Ingrid Andress）演唱美國國歌，但演唱過程「大翻車」，除了轉播單位拍到費城人球星波姆（Alec Bohm）低頭強忍笑意，國外網友直言此次國歌演唱「史上最糟」，台灣網友則表示根本是大聯盟版「檸魂割姬」。

Alec Bohm couldn’t hold in his laughter on this national anthem lol #HomeRunDerby pic.twitter.com/IJKaUjOD6f — Coby’s Gambling Corner (@CobyValentine24) July 16, 2024

在陸續介紹8位全壘打大賽參賽者後，輪到曾入圍葛萊美獎最佳新人、最佳鄉村歌曲、最佳鄉村專輯，以及最佳鄉村團體的安德雷斯演唱美國國歌，沒想到她卻頻頻出現走音，高音也唱不上去。

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不過《TMZ》也提及美國嘻哈團體黑眼豆豆前主唱菲姬（Fergie），她曾於2018年在NBA明星賽上獻唱美國國歌，當時她將歌曲改編成藍調慢板，卻多次在演唱過程走音，令在場球員、名人及觀眾都傻眼，被稱為「史上最糟國歌演唱」，事後她也對此道歉，表示只是想設計特別的版本給NBA。

今天這段表演隨即在網路引起熱議，國外網友注意到費城人球星波姆似乎忍著笑意，也有網友直呼「耳朵在流血」、「史上最慘國歌演唱」、「美國1週內遭受2次攻擊」。

安德雷斯的演唱也引發台灣球迷關注，有網友提及Fubon Angels檸檬的「檸魂割姬」。日前她在新莊棒球場大秀歌喉，被評價「很洗腦」、「全是感情沒有技巧」。

▲4度入圍葛萊美獎的鄉村歌手安德雷斯（Ingrid Andress）。（圖／達志影像／美聯社）