全壘打大賽國歌演唱翻車！　美國網友傻眼：史上最糟

Uhhh... that anthem was interesting. Sung by Ingrid Andress pic.twitter.com/zsjQi84zEy

實習記者李立祥/綜合報導

大聯盟今(16日)舉行明星週全壘打大賽,賽前邀請4度入圍葛萊美獎的鄉村歌手安德雷斯(Ingrid Andress)演唱美國國歌,但演唱過程「大翻車」,除了轉播單位拍到費城人球星波姆(Alec Bohm)低頭強忍笑意,國外網友直言此次國歌演唱「史上最糟」,台灣網友則表示根本是大聯盟版「檸魂割姬」。

Alec Bohm couldn’t hold in his laughter on this national anthem lol #HomeRunDerby pic.twitter.com/IJKaUjOD6f