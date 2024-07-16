杜蘭特賽前「應詹皇要求」砍三分　美國夢幻男籃6分險勝澳洲

LeBron James: “Get one up [Kevin Durant]. Put it up.”



KD splashes the three with ease and daps up Devin Booker



(via @VisitAbuDhabi / TT)pic.twitter.com/dE2hQih31u — ClutchPoints (@ClutchPoints) July 15, 2024

記者游郁香／綜合報導

美國男籃近日移師阿布達比進行熱身賽，今(16)日凌晨交手同樣擁有多名NBA球員坐鎮的澳洲，3大天王依舊沒能合體，受到腿傷困擾的杜蘭特(Kevin Durant)僅在賽前應詹姆斯(LeBron James)要求砍了一顆三分，整場枯坐板凳，美國隊前3節最多領先24分，單場卻狂失誤18次，最終僅以98比92、6分險勝。

尋求奧運5連霸的美國男籃，本屆組成夢幻隊，但美國籃協上周宣布攻守俱佳的2屆FMVP雷納德(Kawhi Leonard)因傷退隊，3大天王之一的杜蘭特也受到小腿傷勢困擾，連2場熱身賽都沒打。據主帥柯爾(Steve Kerr)的說法，KD現在是「每日觀察」狀態，傳出被遺漏而很不開心的新科FMVP布朗(Jaylen Brown)是可能的頂替人選。

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美國隊今日在阿布達比對上澳洲，雖然最多曾領先24分，但在終場前30秒卻被追到只剩4分差，所幸「奪命書生」布克(Devin Booker)挺身而出，他在禁區的關鍵跳投和兩罰，及時穩住局面，隨後「新控球之神」哈利伯頓(Tyrese Haliburton)也連砍了2顆三分彈，鎖定了勝局。

Great signs for the Boomers ahead of the #Paris24 #Olympics coming from 24 down in Q3 before losing 92-98 to team USA



Josh Giddey 17pts + 8rebs + 7assts & Jock Landale 20+7+6 led the way



Next up is Serbia (2am AEST Wed) also in the UAE ???????? pic.twitter.com/z3lbVmG52z — John Casey (@JohnCasey2880) July 15, 2024

美國隊終場以98比92險勝6分，澳洲幾名主將將夢幻隊嚇出一身冷汗，火箭中鋒蘭代爾(Jock Landale)猛砍20分、7籃板和6助攻；今夏被雷霆交易的後場新星吉迪(Josh Giddey)繳出17分、8籃板和7助攻；老鷹後衛丹尼爾斯(Dyson Daniels)貢獻14分。

美國隊則有湖人當家長人戴維斯(Anthony Davis)宰制禁區，他拿下17分、14籃板和2火鍋；最後時刻穩住軍心的布克有16分進帳；「蟻人」艾德華茲(Anthony Edwards)三分5投3中得到14分，全隊的三分命中率達到41%。

美國《雅虎體育》直言，美國隊似乎太仰賴明星球員的天賦，而不是徹底執行戰術，單場多達18次失誤表明，團隊仍在培養默契。值得一提的是，澳洲一直以來都是個難纏的對手，他們在2019、2021年的熱身賽都曾打敗美國隊。

▲美國男籃熱身賽，天王詹姆斯出戰澳洲。（圖／達志影像／美聯社）

美國隊明(17)日凌晨將換交手3屆年度MVP約基奇(Nikola Jokic)帶領的塞爾維亞，兩隊在本屆巴黎奧運同在C組，組內還有波多黎各、南蘇丹。