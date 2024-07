杜蘭特賽前「應詹皇要求」砍三分　美國夢幻男籃6分險勝澳洲

LeBron James: “Get one up [Kevin Durant]. Put it up.”



KD splashes the three with ease and daps up Devin Booker



(via @VisitAbuDhabi / TT)pic.twitter.com/dE2hQih31u — ClutchPoints (@ClutchPoints) July 15, 2024

記者游郁香/綜合報導

美國男籃近日移師阿布達比進行熱身賽,今(16)日凌晨交手同樣擁有多名NBA球員坐鎮的澳洲,3大天王依舊沒能合體,受到腿傷困擾的杜蘭特(Kevin Durant)僅在賽前應詹姆斯(LeBron James)要求砍了一顆三分,整場枯坐板凳,美國隊前3節最多領先24分,單場卻狂失誤18次,最終僅以98比92、6分險勝。

尋求奧運5連霸的美國男籃,本屆組成夢幻隊,但美國籃協上周宣布攻守俱佳的2屆FMVP雷納德(Kawhi Leonard)因傷退隊,3大天王之一的杜蘭特也受到小腿傷勢困擾,連2場熱身賽都沒打。據主帥柯爾(Steve Kerr)的說法,KD現在是「每日觀察」狀態,傳出被遺漏而很不開心的新科FMVP布朗(Jaylen Brown)是可能的頂替人選。

[廣告]請繼續往下閱讀...

美國隊今日在阿布達比對上澳洲,雖然最多曾領先24分,但在終場前30秒卻被追到只剩4分差,所幸「奪命書生」布克(Devin Booker)挺身而出,他在禁區的關鍵跳投和兩罰,及時穩住局面,隨後「新控球之神」哈利伯頓(Tyrese Haliburton)也連砍了2顆三分彈,鎖定了勝局。

Great signs for the Boomers ahead of the #Paris24 #Olympics coming from 24 down in Q3 before losing 92-98 to team USA



Josh Giddey 17pts + 8rebs + 7assts & Jock Landale 20+7+6 led the way



Next up is Serbia (2am AEST Wed) also in the UAE ???????? pic.twitter.com/z3lbVmG52z — John Casey (@JohnCasey2880) July 15, 2024

美國隊終場以98比92險勝6分,澳洲幾名主將將夢幻隊嚇出一身冷汗,火箭中鋒蘭代爾(Jock Landale)猛砍20分、7籃板和6助攻;今夏被雷霆交易的後場新星吉迪(Josh Giddey)繳出17分、8籃板和7助攻;老鷹後衛丹尼爾斯(Dyson Daniels)貢獻14分。

美國隊則有湖人當家長人戴維斯(Anthony Davis)宰制禁區,他拿下17分、14籃板和2火鍋;最後時刻穩住軍心的布克有16分進帳;「蟻人」艾德華茲(Anthony Edwards)三分5投3中得到14分,全隊的三分命中率達到41%。

美國《雅虎體育》直言,美國隊似乎太仰賴明星球員的天賦,而不是徹底執行戰術,單場多達18次失誤表明,團隊仍在培養默契。值得一提的是,澳洲一直以來都是個難纏的對手,他們在2019、2021年的熱身賽都曾打敗美國隊。

▲美國男籃熱身賽,天王詹姆斯出戰澳洲。(圖/達志影像/美聯社)

美國隊明(17)日凌晨將換交手3屆年度MVP約基奇(Nikola Jokic)帶領的塞爾維亞,兩隊在本屆巴黎奧運同在C組,組內還有波多黎各、南蘇丹。