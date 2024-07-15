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明星賽許基宏替補！戰技挑戰賽最終名單確定　 周末6萬人攻蛋

▲明星賽戰技挑戰賽參賽名單 。（圖／中職提供）

▲▼明星賽戰技挑戰賽參賽名單 。（圖／中職提供）

▲明星賽戰技挑戰賽參賽名單 。（圖／中職提供） 

體育中心／綜合報導

最熱血的夏日棒球派對即將在7月20、21日登場，2024台灣精品中華職棒明星對抗賽在臺北大巨蛋舉行，中華隊交手明星隊的頂尖對決，兩隊最終參賽名單敲定，原中華隊投手徐基麟，因傷改由許基宏遞補，30人名單正式確認。

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戰技挑戰賽名單同步揭曉，今年不僅能看球員們對決，教練們也將比拚球技，為今年的戰技挑戰賽增添看頭，而全壘打大賽原入選選手中信兄弟陳子豪手傷、台鋼雄鷹王柏融手腕有舊傷不適合連續揮擊婉拒，兩位分別改由台鋼雄鷹張肇元、味全龍拿莫・伊漾遞補參賽。

經典不敗全壘打大賽，分別在20、21日進行預賽及決賽，參賽選手透過全網路票選產生，最高票的前8名選手入選全壘打大賽，。全壘打大賽每位選手有3分鐘擊球時間，時間內可使用1次60秒暫停機會，預賽擊出較多全壘打的4位選手晉級隔日決賽，若平手則比較「成功率」（全壘打數／揮擊次數）；而在決賽中擊出較多全壘打者，即為今年的全壘打大賽冠軍，若遇平手則需進行PK賽。

7月20日「野手速球王」，隱藏好手飆球速，每人投擲3球，將球從投手丘投向本壘，加總後總球速較高之選手即為今年的速球王。7月21日「叫恁總欸出來打」，來看教練團們的打擊較量，場內將分成5個區域，每個區域皆有固定分數，計時90秒，擊出飛球落地即可獲得該區分數，加總分數最高者獲勝。

逗趣又可愛的「趣味接力賽」兩日進行，將由球員、女孩、應援團、吉祥物、網紅聯手完成接力賽，今年的戰技賽是否會有令人驚艷的表現，敬請期待。 中華職棒明星賽目前兩日預售皆超過9成8，兩日賽事將有約6萬人進場，確定會打破中職明星賽史上最多人進場記錄，明星賽門票持續販售，目前剩L5「攻蛋同樂區」尚有票，其餘區域多數均已完售。

 ▲明星賽戰技挑戰賽參賽名單 。（圖／中職提供）

▲▼明星賽戰技挑戰賽參賽名單 。（圖／中職提供）

▲明星賽戰技挑戰賽參賽名單 。（圖／中職提供）

關鍵字： 職棒明星賽戰技挑戰賽全壘打大賽門票

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