「男模射手」重返新北！呂政儒戴皇冠重磅加盟國王

▲「男模射手」呂政儒加盟新北國王。（圖／新北國王提供）



記者簡名杉／綜合報導

新北國王今(15)日宣布，「黃金世代射手」前鋒呂政儒正式加盟禁衛軍，睽違3個賽季後重返新北，期盼能在這個待過16年的城市浴火重生，幫助禁衛軍再度挑戰新賽季冠軍金盃。

今年滿38歲的呂政儒，過去在SBL超級籃球聯賽可以說是本土第一人，無愧台灣籃壇數一數二的射手名號，至今依舊保持SBL聯賽史上最多的961顆三分以及生涯累積得分5,743分史上第一的紀錄；2021年南下轉戰加盟PLG高雄17直播鋼鐵人，首個賽季就拿下年度第一隊的殊榮，並達成個人生涯千顆三分及累積六千得分里程碑，成為球隊陣中不可或缺的重要球員。

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上個賽季雖然僅出賽 11場就因傷賽季報銷，但仍繳出12.9分2.7籃板的數據，經過半年的休養與積極復健，呂政儒目前已恢復到健康狀態，決定北返回到最熟悉的新北市，重新擦亮男模射手的招牌。

對於能召募到這位不論在國內外，都對台灣籃球有莫大貢獻的球員，總經理毛加恩非常開心與興奮，「今年球隊除了努力保有原先的冠軍陣容之外，還希望可以從自由球員市場補強有經驗的球員一起努力，加強陣容整體深度與變化性；政儒可以說是這個世代台灣籃壇最好的射手之一，豐富的大賽經驗可以帶給禁衛軍年輕球員很大的幫助，目前政儒的傷勢也已經康復，正在積極加強身體的對抗強度，他也非常期待全新的賽季的到來。」

