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鋼鐵人不捨Thank You隊長呂政儒　他不續約將投身自由市場

▲▼高雄鋼鐵人宣布隊長呂政儒離隊。（圖／高雄鋼鐵人提供）

▲高雄鋼鐵人宣布隊長呂政儒離隊。（圖／高雄鋼鐵人提供）

記者游郁香／綜合報導

高雄17直播鋼鐵人今(15)日宣布鋼鐵隊長呂政儒合約期滿，雙方達成協議不續約，即日起呂政儒正式離隊成為自由球員，感謝他這3年為鋼鐵人的貢獻和付出。

身為鋼鐵人創始成員，隊長呂政儒責無旁貸接下率領球隊的責任，在效力鋼鐵人期間達成6000分里程碑，曾獲兩次單周MVP、一次單月最有價值球員，2021-22賽季入選年度第一隊，場均攻下16.3分、2.3助攻，單場最高拿下32分。

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呂政儒這3年三分命中率皆保持3成以上，單場最高轟進7顆三分球。即便個人面臨低潮，仍用著自己的方式鼓舞球隊，2023-24賽季因傷提前結束賽季，這段期間積極復健想要盡快回到球場上。

鋼鐵人球團在聲明中提到，呂政儒始終是場上最穩定的射手，關鍵時刻在場上劃出一道道耀眼的彩虹，再次感謝總是衝在最前頭令人安心的背影「13號」Captain Lu。

對於並肩作戰3年的重要隊魂呂政儒離隊，鋼鐵人球團不捨表示，「政儒對於鋼鐵人來說有太多重要的意義，很可惜無法留下政儒，對此球團也給予尊重與祝福，感謝政儒這3年率領球隊經歷各種高低潮，扛下許多壓力為球隊的貢獻的一切，也祝福未來一切順利，持續在場上發光發熱 。」

關鍵字： PLG高雄鋼鐵人呂政儒

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