21歲「小蠻牛」狂刷紀錄大滿貫決賽沒輸過　教練看好他拿30冠

文/中央社

西班牙新生代好手艾卡拉茲今天在溫布頓網球大賽男單決賽以直落三擊敗塞爾維亞名將喬科維奇。年僅21歲的艾卡拉茲生涯第4座大滿貫金盃到手,也讓男子網壇世代交替獲得確認。

法新社報導,42歲英國威爾斯王妃(Princess of Wales)凱特(Kate)今天身穿紫色裙裝,在9歲的夏綠蒂公主(Princess Charlotte)陪伴下,於賽前和兩名選手寒暄。她接著來到中央球場(Centre Court),受到現場球迷熱情歡呼。

▲「小蠻牛」艾卡拉茲衛冕溫網男單冠軍 。(圖/達志影像/美聯社,下同)

艾卡拉茲(Carlos Alcaraz)今天以6比2、6比2、7比6(7比4)拍倒喬科維奇(Novak Djokovic),由凱特親自頒發金盃。這是她被診斷罹癌後第2次公開露面。

美聯社報導,頒獎典禮結束離場時,凱特和艾卡拉茲曾在休息室內交談。她告訴他:「你打得真好,享受勝利的滋味。」

法新社報導,艾卡打茲在過去5項大滿貫賽事中拿下3座金盃,加入瑞典名將柏格(Bjorn Borg)、德國球星貝克(Boris Becker)和瑞典傳奇韋蘭德(Mats Wilander)於21歲或不滿21歲就4座大滿貫金盃入袋的行列。這甚至超越喬科維奇、已經退休的瑞士好手費德勒(Roger Federer)、為傷所苦的西班牙名將納達爾(Rafael Nadal)的成就。

「網壇三巨頭」一共拿下66座大滿貫金盃,但是隨著37歲的喬科維奇今天落敗,他們引領風騷的年代似乎來到盡頭。

艾卡拉茲的教練費瑞羅(Juan Carlos Ferrero)看好艾卡拉茲生涯將拿下30座大滿貫,而且他已經有好的開始。

喬科維奇儘管生涯已24座大滿貫金盃到手,2008年20歲的他在澳洲網球公開賽拿下首座金盃後,又等了3年才拿到第2座。帶著20座金盃退休的費德勒於2003年21歲時搶下首座金盃。生涯拿下22座大滿貫的納達爾,21歲時則已在法國網球公開賽3度奪冠(2005年、2006年、2007年)。

Carlos Alcaraz is only the sixth male player to win the French Open and Wimbledon singles trophy in the same year since 1968



Elite company for the Spaniard pic.twitter.com/ggDb4HSKCb