謝淑薇15個月狂拿5座大滿貫金盃　與4個不同搭檔締冠軍榮耀

▲謝淑薇、傑林斯基捧起2024溫網混雙金盃。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

台灣網壇一姐謝淑薇今(15)日凌晨與波蘭悍將傑林斯基(Jan Zielinski)攜手拍下溫網混雙冠軍，自去年4月回歸賽場以來，她15個月連拿5座大滿貫金盃，還是跟4個不同搭檔締造如此的榮耀紀錄，38歲的她再創生涯巔峰，也擦亮「百搭天后」的美名。

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▲謝淑薇、傑林斯基捧起2024溫網混雙金盃。（圖／達志影像／美聯社）

謝淑薇2021年11月打完WTA年終賽雙打決賽後，因2019年舊傷遲遲無法痊癒，決定暫別球場，一休就是近18個月，去年4月才正式回歸。她原想更早復出，卻苦尋不到搭檔，遭到多人拒絕，直到去年與中國小將王欣瑜拍下法網女雙冠軍，7月再聯手迎來生涯最後一舞的「捷克老友」史翠可娃(Barbora Strycova)贏得溫網后冠，情況才有所改變。

謝淑薇今年初澳網換搭比利時老搭檔梅騰絲(Elise Mertens)，並與波蘭悍將傑林斯基(Jan Zielinski)合拍出擊混雙賽事，一舉奪下澳網雙冠，寫下24年來首見紀錄，個人累計8座大滿貫冠軍，在今年3月WTA 1000等級的印地安泉女網賽封后後，她曾重返女雙世界球后寶座。

▲謝淑薇、梅騰絲澳網女雙封后。（圖／CFP）

謝淑薇在巴黎奧運前再傳捷報，她今日凌晨與傑林斯基在溫網拍下混雙冠軍，迎來兩人搭檔以來第2座混雙大滿貫金盃，也是她個人生涯第9座、去年重返賽場後的第5座大滿貫冠軍，還是跟4個不同搭檔一起寫下這項榮耀紀錄，擦亮「百搭天后」的美名。