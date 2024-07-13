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溫網喬科維奇、艾卡拉茲巔峰對決　門票價格史上最貴

▲喬科維奇（Novak Djokovic）。（圖／達志影像／美聯社）

▲喬科維奇（Novak Djokovic）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

坐擁24座大滿貫冠軍的塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic），將在溫網最終決賽與西班牙前球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）一較高下，兩人即將上演連兩年爭冠的巔峰對決，而在確定冠軍賽對戰組合後，溫網中央球場的票價也寫下歷史紀錄。

喬科維奇日前在法網八強賽前因傷退賽後動了半月板的手術，復出後在溫網5場比賽中只丟了2盤，成功晉級個人第十次溫網決賽，喬科維奇將力拼奪下續寫歷史新猷的第25座大滿貫外加個人生涯第8座溫網金盃，而決賽對手正是去年在五盤大戰中擊敗他的衛冕者艾卡拉茲。

根據體育賽事、音樂會門票售票網站「TickPick」上目前最便宜的票價為10600美元（新台幣34萬4818），體育記者龐普利亞諾（Joe Pompliano）在「X」上發文指出，票價創下該項體育賽事新高。

對於即將到來的決賽，喬科維奇說道，「我希望這是一個不同的結局（指去年），我的意思是，他是一個很好的榜樣，作為一名年輕球員，他在球場內外都過著平衡的生活，擁有一支偉大的團隊，他的家庭有偉大的價值觀，很有魅力，場上場下都帶著微笑，這就是人們喜歡他的原因」。

「他當之無愧的是我們在這項運動中見過的最偉大的21歲球員之一，我們肯定會在未來看到他的許多身影，他將贏得更多的大滿貫，但希望不是在這兩天內，而是在未來」，喬帥補充道。

喬科維奇最後表示，自己已經準備好要迎接一場史詩般的戰役，「去年他在一場激動人心的五盤比賽中擊敗了我，我不認為會發生任何比這更糟糕的事情，之後在這個球場上會有一場激烈的戰鬥，他是一名非常全面的球員，我需要在球場上發揮出最好的能力才能在周日擊敗他」。

關鍵字： ATP溫網喬科維奇艾卡拉茲

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