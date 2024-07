溫網喬科維奇、艾卡拉茲巔峰對決　門票價格史上最貴

▲喬科維奇(Novak Djokovic)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

坐擁24座大滿貫冠軍的塞爾維亞名將喬科維奇(Novak Djokovic),將在溫網最終決賽與西班牙前球王艾卡拉茲(Carlos Alcaraz)一較高下,兩人即將上演連兩年爭冠的巔峰對決,而在確定冠軍賽對戰組合後,溫網中央球場的票價也寫下歷史紀錄。

喬科維奇日前在法網八強賽前因傷退賽後動了半月板的手術,復出後在溫網5場比賽中只丟了2盤,成功晉級個人第十次溫網決賽,喬科維奇將力拼奪下續寫歷史新猷的第25座大滿貫外加個人生涯第8座溫網金盃,而決賽對手正是去年在五盤大戰中擊敗他的衛冕者艾卡拉茲。

根據體育賽事、音樂會門票售票網站「TickPick」上目前最便宜的票價為10600美元(新台幣34萬4818),體育記者龐普利亞諾(Joe Pompliano)在「X」上發文指出,票價創下該項體育賽事新高。

The get-in price for Sunday's Wimbledon final between Novak Djokovic and Carlos Alcaraz is currently $10,600.



That makes it the most expensive get-in price ever recorded for a sporting event on @TickPick.



Insanity pic.twitter.com/BtzHOcv0Ov