大谷翔平首談30歲：年齡只是一個數字　帶領道奇止敗很重要

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

大谷翔平在13日比賽中，對戰老虎9局關鍵時刻，敲出深遠二壘安打貢獻勝利打點，幫助道奇中止4連敗。剛在5日度過30歲生日，他仍保持平常心並表示，「年齡只是一個數字，目前為止都很順利。」

1994年出生的大谷翔平，於今年度過30歲門檻，當被問及年齡時，他表示，「無論是身體或技術面，都希望能比前一年保持更好的狀態。今年當然也比去年還要好，我認為一直在進步。」至於「30歲」這樣的數字，他稍微停頓了一下後說，「這只是一個階段，不會太在意，希望能繼續向前邁進。」

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大谷翔平於18歲投入日本職棒，目前已經累計12年職棒生涯，他坦言，「隨著年齡增長，技術也在提升，體能每年都有提升。」他也強調，「不只是保持現狀，希望在賽季中能更進步，目前看來進展不錯。」

大谷翔平對戰老虎9局上掃出關鍵二壘安打，帶回致勝分，他坦言，「當時只想打到球，至少拿下1分，擊球瞬間不確定能否過牆，但心裡希望過牆，抱著這樣的心情跑壘。」道奇終於止4連敗，大谷翔平認為，「我們在連敗中，比賽很辛苦，能打破這種局面會帶來好的氣勢，所以贏得系列賽首戰非常重要。」