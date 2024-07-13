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戴資穎巴黎奧運爭金：需要奇蹟　告別之旅「巧遇」暖心好友依瑟儂

▲▼ 依瑟儂暖心祝福戴資穎奪金 。（圖／翻攝自依瑟儂IG）

▲依瑟儂3年前東京奧運8強敗給戴資穎後，曾暖心祝福好友小戴贏到最後。（圖／翻攝自IG）

記者游郁香／綜合報導

台灣球后戴資穎將迎來生涯最後一舞，她以女單第3種子之姿叩關巴黎奧運，昨(12)日籤表出爐後，她貼出國訓中心發的激勵小卡，「做自己能力範圍的事情，其他的交給超人去努力。」她表示自己需要超人(奇蹟)，桌球一姐鄭怡靜在貼文下鼓勵小戴，「做最好的自己，就是最好的準備。」

▲▼台灣球后戴資穎發文替自己打氣。（圖／翻攝自IG）

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▲▼台灣球后戴資穎發文替自己打氣。（圖／翻攝自IG）

▲▼台灣球后戴資穎發文替自己打氣。（圖／翻攝自IG）

巴黎奧運羽球女單籤表昨日出爐，高居第3種子的戴資穎被分在E組，與好友依瑟儂、比利時女將譚蓮妮同組，小組賽得先過依瑟儂這一關，打法十分相似的兩人將第36度交手，也是「好友對決」最終章。兩人在3年前東京奧運8強賽上演史詩級戰役，小戴輸1贏2後來居上。

▲▼台灣一姐戴資穎直落2晉級亞錦賽16強。（圖／Badminton photo提供）

▲台灣一姐戴資穎。（圖／Badminton photo提供）

當時兩人為救球雙雙倒地的畫面，至今仍留在大家的腦海中，依瑟儂輸給戴資穎後難過痛哭，賽後仍貼出「Q版」倒地照祝福小戴「贏到最後」，足見兩人深厚的情誼，可惜小戴在金牌戰不敵陳雨菲「銀恨」。

命運之神巧妙的安排，戴資穎在生涯最後一舞又將碰上依瑟儂，兩人過去35度交手，締造女單史上最多次對戰紀錄，小戴以20勝15敗佔有優勢。小戴若過了依瑟儂這一關取得分組第1，就能直抵8強，8強對手預估會是東宗與金佳恩之間的勝方，4強很可能與南韓球后安洗瑩碰頭。

戴資穎昨日在籤表出爐後，分享了國訓中心的激勵小卡，「可以控制的事，全力以赴；不可控制的事，隨遇而安。做自己能力範圍的事情，其他的交給超人去努力。」她請大家給她一點力量，並直言「需要超人(奇蹟)」。

桌球一姐鄭怡靜出現在貼文下方替她打氣，「當年我借用你的話『相信自己』重新出發，現在換我借你我的話，『做最好的自己，就是最好的準備。』這條路我們一起！」

關鍵字： 2024奧運巴黎奧運2024奧運羽球戴資穎

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