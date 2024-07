四盤戰勝梅迪維夫　艾卡拉茲晉級溫網決賽挑戰衛冕霸業

▲▼西班牙「小蠻牛」艾卡拉茲。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

剛奪下法網冠軍的新生代猛將「前球王」艾卡拉茲(Carlos Alcaraz)今天(13日)深夜出戰男單4強,在歷經2小時55分鐘的四盤大戰後,艾卡拉茲以6比7 (1)、6比3、6比4、6比4逆轉擊敗俄羅斯好手梅迪維夫(Daniil Medvedev),西班牙前球王連續兩年勇闖溫網最終決賽,將對決塞爾維亞傳奇球星喬科維奇(Novak Djokovic)。

Carlos Alcaraz vs Novak Djokovic: The Sequel #Wimbledon pic.twitter.com/8uiFg5qGn5

「我一開始有點緊張,梅迪維夫在首盤比賽中佔據了優勢,發球和接發球都打的很好」,艾卡拉茲克服先丟第一盤的劣勢,在後面的比賽中提升自己接發球的狀態以及底線進攻,最終成功倒趕3盤完成逆轉勝。「第二盤3比1領先後,我可以打出自己的比賽,並更享受比賽,我試著打出精彩的球,移動良好,所以總體來說我認為我打得不錯」。

艾卡拉茲生涯在大滿貫決賽中戰績為3勝0負,來自於2022年美網、2023年溫網和今年法網,法網奪冠之後也使艾卡拉茲成為在三種場地上奪得大滿貫的最年輕男單選手。如果艾卡拉茲能在溫網決賽中成功衛冕冠軍,他將繼拉佛(Rod Laver)、柏格(Bjorn Borg)、喬科維奇、費德勒(Roger Federer)、納達爾(Rafael Nadal)之後,第六位在同一年完成法網、溫布頓雙冠的選手。

The winning moment



Just listen to @carlosalcaraz and the Centre Court crowd erupt #Wimbledon pic.twitter.com/PczPKRBVa5