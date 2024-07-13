謝淑薇直落2闖溫網混雙決賽　明拚個人大滿貫第9冠

▲謝淑薇與傑林斯基。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

台灣網壇一姐謝淑薇昨(12日)晚與女雙搭檔梅騰絲(Elise Mertens)在溫網4強賽1比2落敗，尋求衛冕失利。不過她隨後在混雙準決賽攜手波蘭悍將傑林斯基(Jan Zielinski)強碰紐西蘭第2種子羅莉芙(Erin Routliffe)、維納斯(Michael Venus)，以7比6(7比0)、6比3搶下混雙冠軍賽門票，距個人第9座大滿貫金盃僅差1步。

謝淑薇與傑林斯基年初在澳網奪下個人首座大滿貫混雙冠軍，兩人溫網再次聯手，一路殺進4強賽，與第2種子羅莉芙、維納斯爭奪決賽門票。雙方首盤就打到搶七，台波聯軍順利化解盤末點，將比賽逼入搶七，強勢連拿7分，後來居上以7比6(7比0)收下首盤。

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▲謝淑薇與傑林斯基。（圖／達志影像／美聯社）

進入次盤，雙方前7局都互保發球局，謝淑薇、傑林斯基第8局率先破發，取得5比3聽牌，第9局靠著傑林斯基在發球局強勢的表現，終場以6比3直落2擊退對手，台波聯軍挺進明(14)日的溫網混雙冠軍戰。

兩人將尋求搭檔後的第2座大滿貫混雙金盃，謝淑薇如今距個人第9座大滿貫冠軍也只差1步，對手是墨西哥組合岡薩雷斯(Santiago Gonzalez)、歐兒摩絲(Giuliana Olmos)。