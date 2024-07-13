感激球團賜「榜眼」肯定！李允傑：傾向加盟獵鷹

▲PLG職籃2024選秀，台鋼獵鷹「榜眼」李允傑。（圖／記者林敬旻攝）

記者簡名杉／台北報導

政大雄鷹射手李允傑於第五季PLG選秀會，被「新軍」台鋼獵鷹以首輪第二順位的「榜眼籤」選進，成為首輪選秀最大驚奇之一，在這麼前面的順位就中選，李允傑坦言連自己都沒想到，僅管後續新聯盟TBPL的選秀會他也有報名，但李允傑直言，他非常感激獵鷹用榜眼籤選中他，對他來說是非常大的肯定，所以會傾向加盟獵鷹。

第二順位就被獵鷹指名，李允傑透露其實蠻意外的，他原本認爲自己在第一輪中後段或是第二輪中選，但是成為選秀榜眼，他自己也沒有想到，而23日的新聯盟選秀他已經報名，但李允傑直言感謝獵鷹的賞識、肯定，目前自己的心裡傾向加盟獵鷹，不過若有更好的機會他也不會排除。

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將滿24歲的李允傑透露自己是台北人，20多年來的人生都在北部生活，被以南台灣最為大本營的台鋼獵鷹選中之後，可能將南漂打拚，他笑說要到南部一個人生活，這也算是對自己一個有趣的的考驗。

▲PLG職籃2024選秀，台鋼獵鷹「榜眼」李允傑。（圖／記者林敬旻攝）

碩士畢業才投入職業選秀，李允傑大齡新秀的身份勢必要成為球隊的即戰力，他強調要必須把握住自己最拿手的三分球，有空檔的機會得要有很高的把握度，還要有更多空手切入，防守也必須做好，笑說希望不要成為球隊的「漏洞」就好。

而近期傳得沸沸揚揚，可能在新賽季更換主場的獵鷹，球隊副總王澄緯強調，「台南是我們的家、我們的根，所以基本上我們不可能離開台南。」透露目前有持續跟成功大學在談新主場，若沒有談成功就會回到前幾季的主場嘉南藥理大學體育館；而有沒有可能採取「雙主場」制度或是到其他球場比賽？王澄緯表示，目前球隊有朝這個方向討論。