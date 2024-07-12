從差點沒球打到成為「狀元郎」！莫巴耶：感謝自己一路努力

▲PLG職籃2024選秀，富邦勇士「狀元郎」莫巴耶。（圖／記者林敬旻攝）

記者簡名杉／台北報導

政大雄鷹「最強外籍生」莫巴耶今(12)晚在第五季PLG選秀會以狀元郎之姿被富邦勇士選中，而從前幾週聯盟合併一度鬧出的「取消外籍生」制度，差點不能以外籍生的身份在台灣打職籃，到PLG回歸後以外籍生身份被勇士選上，莫巴耶除了感謝上帝、PLG副會長陳建州之外，也感謝自己一路以來的努力。

談到近幾週的「外籍生風波」，莫巴耶強調，「過去2週我都相信上帝、相信自己一路的努力，知道自己可以站上場，也謝謝經紀人，還有我的家人，可以讓我最後仍可以回到場上。」他同時指出，「從美國來這裡參加選秀，一切都很瘋狂，我告訴自己不論如何都要繼續努力，我很感謝PLG、陳建州和其他為此努力的人，幫助我和我的家人們，也讓我對未來燃起希望。」

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進入職業層級之後，最想對決的對手，莫巴耶透露，「我想每一個對到富邦的球員，我都想要和他們對決，我只想幫助我的球隊拿下勝利。」另外他透露自己和富邦的強森(Chris Johnson)、張文平都有認識，他們私下會一起出去，之前在UBA比賽的時候他們也給自己很多幫助。

第一個職業賽季的目標，莫巴耶說，「這個賽季的目標就是不斷進步、保持謙虛，幫助球隊拿下每一場的勝利。」能在台灣展開職業生涯，「我所有的家人都很支持我，我很開心可以在台灣打球，我會享受每一刻。」莫巴耶表示。