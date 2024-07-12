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美國男籃合照身高引熱議　杜蘭特戳破3隊友：恩比德沒有213公分

記者游郁香／綜合報導

美國夢幻男籃將挑戰5連霸奧運金牌，日前全隊拍攝定裝照，2屆FMVP杜蘭特(Kevin Durant)在大合照中看起來比另外兩位長人戴維斯(Anthony Davis)、阿德巴約(Bam Adebayo)還高，與費城中鋒恩比德(Joel Embiid)則幾乎一樣高，對此KD確認自已是6呎9吋(約206公分)，直言其他幾位隊友可能謊報身高。

▲▼NBA兩大天王詹姆斯、柯瑞夢幻合體；美國男籃挑戰奧運5連霸。（圖／翻攝自X／USA Basketball）

▲美國男籃大合照，身高引起熱議。（圖／翻攝自X／USA Basketball）

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NBA官網上的資料顯示，杜蘭特的身高為6呎11吋(約211公分)，熱火當家中鋒阿德巴約6呎9吋(約206公分)，湖人明星長人戴維斯6呎10吋(約208公分)，七六人一哥恩比德則是7呎(約213公分)。

但在美國男籃大合照中，杜蘭特看起來比阿德巴約、戴維斯還高，與恩比德則幾乎一樣高，對此KD近日作客亞當斯(Kay Adams)的節目時自爆，自己真正身高是6呎9吋(約206公分)，「我猜那些傢伙可能比他們的數字顯示的要矮一些，但我確實是6呎9吋。」

▲▼美國男籃杜蘭特、艾德華茲。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國男籃杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

杜蘭特說，「看起阿德巴約可能是6呎8吋(約203公分)，而不是6呎9吋。戴維斯可能是6呎9吋，他們可能在他們的身高上多加了一些。嗯，我保持不變，我不會對我的身高撒謊。」他也直接打臉恩比德，「他沒有7呎。」

美國媒體《Fadeaway World》指出，球員和球隊「微調」身高數據，可能出於各種原因，例如想藉此獲得優勢或對對手造成心理上的影響，而杜蘭特對自己的身高態度坦率，還對其他球員進行「調侃」，讓這個話題再次引發熱議。

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