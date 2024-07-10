道奇先發添傷兵　葛拉斯諾背部緊繃進15天傷兵名單

▲葛拉斯諾（Tyler Glasnow）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

本季道奇先發輪值遭受傷病打擊，今天（10日）葛拉斯諾（Tyler Glasnow）又因背部緊繃被列入15天傷兵名單，不過總教練羅伯斯（Dave Roberts）指出，他有機會在明星賽後的某個時間歸隊。

據大聯盟官網報導，道奇總教練羅伯斯指出，「他（葛拉斯諾）的背部在星期天感到緊繃，我們還在追查他的傷病，不知道他明星賽後何時能歸隊，但應該不會太久。」

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葛拉斯諾的傷病預計不會讓他缺席太久，也不需要額外的影像檢查確定傷病嚴重程度，羅伯斯教練表示背部緊繃不太會影響他整季，若不是因為大聯盟明星週，不然可能會考慮讓他照常先發，或是延後1天登板。

本季葛拉斯諾投了109局，距離個人生涯單季最高120局僅差11局，目前時間也才7月，只要處理好這次傷病，有望在本季創下個人生涯單季最多局數。

30歲的葛拉斯諾本季首度入選明星賽，但因為他在傷兵名單上，因此無法出賽，改由紅人火球男格林（Hunter Greene）遞補國聯明星隊。

道奇目前在傷兵名單的主力先發投手有4位，包含布勒（Walker Buehler）、克蕭（Clayton Kershaw）、山本由伸、葛拉斯諾，米勒（Bobby Miller）也在季初右肩發炎缺席一段時間。