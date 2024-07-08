柯瑞落寞談K湯離開勇士：我感覺他10月會回來　只希望他重拾快樂

"Not having Klay still hasn’t really sunk in... We’ve been doing it for 13 years together… I have this idea that in October [he'll come back]... I know that’s not happening.”



Steph Curry on not having Klay Thompson as a teammate



(via @YahooSports)pic.twitter.com/q4FZe4ujxI — ClutchPoints (@ClutchPoints) July 8, 2024

記者游郁香／綜合報導

勇士天王柯瑞13年來的最佳拍檔湯普森(Klay Thompson)轉戰獨行俠，浪花兄弟在場上成了絕響，「咖哩大神」今(8)日受訪談到K湯離開灣區，神情顯得有些落寞，他坦言還沒完全接受這個事實，「我有種他10月還會回來的感覺，我知道這不會發生。」讓灣區球迷再次心碎。

▲勇士3巨頭解體。（圖／CFP）

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湯普森2019、2020年連續遭逢前十字韌帶與阿基里斯腱傷勢後，再也沒能找回受傷前的身手，不再是全聯盟攻守最全能的後衛，他與勇士高層這5年來也出現不少嫌隙，最終導致雙方今夏分道揚鑣，4冠王朝3巨頭解體，浪花兄弟也成了絕響，對此灣區天王柯瑞至今還沒完全接受這個事實。

▲浪花兄弟柯瑞、湯普森。（圖／CFP）

正在拉斯維加斯參加美國男籃訓練營的柯瑞，接受《雅虎體育》專訪時神情顯得落寞，「我們已經一起度過了13年......我有種他10月還會回來的感覺，我知道這不會發生。」

柯瑞接受《ESPN》訪問時坦言，他非常渴望湯普森下季回歸，但他理解也尊重K湯需要一個新的開始，現在最大的願望是看到K湯在賽場重拾快樂，「這很難，這是我從未想像過的現實，但我們希望他能夠快樂。」

Steph Curry addresses Klay Thompson’s departure from GSW: “We would have loved to maintain the core and finish out together …having Klay head on to Dallas — it’s tough. It’s something I never imagined would be a reality, but you want him to be happy.”



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湯普森曾因連續2個重傷缺席整整兩個賽季，儘管如此，他仍會坐在板凳席或出現在休息室，新賽季將是這13年來，柯瑞首度身邊沒有這位最佳拍檔。柯瑞與格林(Draymond Green)都表示K湯離去不會改變3人的兄弟情，但無法繼續並肩作戰，柯瑞難掩失落，「我們本來很希望保持核心陣容並一起完成這趟旅程。」

▲勇士3巨頭正式拆夥。（圖／達志影像／美聯社）

與3人一起建立起金州王朝的主帥柯爾(Steve Kerr)，以「奇怪」來形容湯普森將不會出現在球隊新賽季陣容中，「多年以來，我們已經成為一個家庭。人們見證我們的成長、團結、成功和失敗。所以Klay離開，對我們來說確實很奇怪，對每個人來說都很奇怪。但在這裡每個人都有很大的自由，他們必須依照自己的內心行事。對來Klay說，最好的事情就是他需要一次改變。」

▲柯瑞至今還難以接受湯普森離隊的事實。（圖／達志影像／美聯社）