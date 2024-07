柯瑞落寞談K湯離開勇士：我感覺他10月會回來　只希望他重拾快樂

"Not having Klay still hasn’t really sunk in... We’ve been doing it for 13 years together… I have this idea that in October [he'll come back]... I know that’s not happening.” Steph Curry on not having Klay Thompson as a teammate (via @YahooSports ) pic.twitter.com/q4FZe4ujxI

記者游郁香/綜合報導

勇士天王柯瑞13年來的最佳拍檔湯普森(Klay Thompson)轉戰獨行俠,浪花兄弟在場上成了絕響,「咖哩大神」今(8)日受訪談到K湯離開灣區,神情顯得有些落寞,他坦言還沒完全接受這個事實,「我有種他10月還會回來的感覺,我知道這不會發生。」讓灣區球迷再次心碎。

▲勇士3巨頭解體。(圖/CFP)

湯普森2019、2020年連續遭逢前十字韌帶與阿基里斯腱傷勢後,再也沒能找回受傷前的身手,不再是全聯盟攻守最全能的後衛,他與勇士高層這5年來也出現不少嫌隙,最終導致雙方今夏分道揚鑣,4冠王朝3巨頭解體,浪花兄弟也成了絕響,對此灣區天王柯瑞至今還沒完全接受這個事實。

▲浪花兄弟柯瑞、湯普森。(圖/CFP)

正在拉斯維加斯參加美國男籃訓練營的柯瑞,接受《雅虎體育》專訪時神情顯得落寞,「我們已經一起度過了13年......我有種他10月還會回來的感覺,我知道這不會發生。」

柯瑞接受《ESPN》訪問時坦言,他非常渴望湯普森下季回歸,但他理解也尊重K湯需要一個新的開始,現在最大的願望是看到K湯在賽場重拾快樂,「這很難,這是我從未想像過的現實,但我們希望他能夠快樂。」

Steph Curry addresses Klay Thompson’s departure from GSW: “We would have loved to maintain the core and finish out together …having Klay head on to Dallas — it’s tough. It’s something I never imagined would be a reality, but you want him to be happy.”



New for @SportsCenter: pic.twitter.com/Fay0XckCxo