運動雲

>

今永昇太明星賽有大谷翔平作伴　入選感言引隊友爆笑

▲小熊日籍左投今永昇太主投6局送8K。（圖／達志影像／美聯社）

▲小熊日籍左投今永昇太。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

大聯盟8日（台灣時間）公布明星賽參賽名單，比賽將於17日於遊騎兵主場進行，今年剛轉戰小熊的日籍投手今永昇太也獲推薦參加，繼WBC世界棒球經典賽後，再度與大谷翔平同場，一起加入國聯明星隊。

今永昇太去年剛從橫濱DeNA加盟小熊，目前16場出賽，累計7勝2敗，防禦率3.16，為日本人第15位參賽，繼去年千賀滉大在新人年就參加明星賽後，史上第9位日本新秀在菜鳥球季就獲得參賽資格。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今永昇太表示，「從沒有想過在這樣的場合，有機會再遇到大谷翔平，他是一位一直處於顛峰的球員，有很好的機會看他在做些什麼，想看看他成功的秘訣。」

在野手部門，沒有被球迷選出來的小熊球員，所以目前為止他是目前唯一的小熊代表。因此今永昇太也說，休息室有可以說共同語言的大谷翔平很安心。

小熊社群媒體發布一段宣布今永昇太入選明星賽的影片，今永昇太先用英文開頭說，「Ladies and gentlemen, boys and girls」引起隊友一陣爆笑。隨後再用日文說，「被選進明星賽，很榮幸可以代表小熊隊，如果贏得獎金會跟大家分享。」

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

大巨蛋座椅「吃球」引爆爭議　統一獅領隊：需要改善

大巨蛋座椅「吃球」引爆爭議　統一獅領隊：需要改善

大谷翔平單場雙盜　本季大聯盟最速達成「20轟、20盜」

大谷翔平單場雙盜　本季大聯盟最速達成「20轟、20盜」

「我會努力將冠軍帶來費城！」　喬治改穿8號原因節目揭曉

「我會努力將冠軍帶來費城！」　喬治改穿8號原因節目揭曉

大谷翔平30歲後首轟！　總教練讚嘆：毫無疑問的一擊

大谷翔平30歲後首轟！　總教練讚嘆：毫無疑問的一擊

平野惠一認大巨蛋椅子顏色影響全壘打判斷　岳政華不敢亂跑

平野惠一認大巨蛋椅子顏色影響全壘打判斷　岳政華不敢亂跑

投球時間又有爭議！平野惠一上場抗議：秒數凍結了

投球時間又有爭議！平野惠一上場抗議：秒數凍結了

瓊斯盃中華藍女籃贏了！　32分狂勝泰國喜迎本屆首勝

瓊斯盃中華藍女籃贏了！　32分狂勝泰國喜迎本屆首勝

時隔5年重返瓊斯盃舞台　彭詩晴妙回：該出現曝光一下了

時隔5年重返瓊斯盃舞台　彭詩晴妙回：該出現曝光一下了

吳念庭「沒那麼容易解決」　徐若熙多用卡特球效果好

吳念庭「沒那麼容易解決」　徐若熙多用卡特球效果好

金塊挖勇士牆角！2年合約搶下全能長人薩里奇

金塊挖勇士牆角！2年合約搶下全能長人薩里奇

女歌手「台上飆高音猝死」　 碰！倒下撞擊全場尖叫

熱門新聞

大巨蛋座椅「吃球」引爆爭議　統一獅領隊：需要改善

大谷翔平單場雙盜　本季大聯盟最速達成「20轟、20盜」

「我會努力將冠軍帶來費城！」　喬治改穿8號原因節目揭曉

大谷翔平30歲後首轟！　總教練讚嘆：毫無疑問的一擊

平野惠一認大巨蛋椅子顏色影響全壘打判斷　岳政華不敢亂跑

投球時間又有爭議！平野惠一上場抗議：秒數凍結了

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大巨蛋「吃球」爭議　獅：需要改善

2大谷翔平雙盜　本季最速20轟、20盜

3喬治：我會努力將冠軍帶來費城！

4大谷翔平30歲後首轟！

5平野惠一認椅子顏色影響全壘打判斷

最新新聞

1布依德瓊斯盃缺陣　莫巴耶頂替

2潘政琮創本季最佳成績　稱狀態很棒

3潘政琮PGA菁英賽拿第2　今年最佳成績

4今永昇太明星賽有大谷翔平作伴

5大谷翔平雙盜　本季最速20轟、20盜

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

超魔性洗腦！有人能告訴我歌詞嗎？ #台鋼雄鷹 #應援曲 #布農族 #原住民

最美體育記者宮河麻耶開球！　難忘台灣小籠包「明天就去吃」

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

張嗣漢、錢薇娟雙職籃會長合體現身　新職籃合併議題一概不回應

「證件妹」前進巴黎奧運　吳佳穎爆料選手證照片自己拍的

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！

弟弟合照偷站後面給驚喜！　爸媽時隔1年見兒感動落淚

跟男友逛夜市狂喊姐夫　他狂冒冷汗鬆開手跑掉

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！

陳意涵合體仔仔掀《痞子英雄》回憶殺　「還是沒什麼變」揪趙又廷再合作！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366