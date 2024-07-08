今永昇太明星賽有大谷翔平作伴　入選感言引隊友爆笑

▲小熊日籍左投今永昇太。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

大聯盟8日（台灣時間）公布明星賽參賽名單，比賽將於17日於遊騎兵主場進行，今年剛轉戰小熊的日籍投手今永昇太也獲推薦參加，繼WBC世界棒球經典賽後，再度與大谷翔平同場，一起加入國聯明星隊。

今永昇太去年剛從橫濱DeNA加盟小熊，目前16場出賽，累計7勝2敗，防禦率3.16，為日本人第15位參賽，繼去年千賀滉大在新人年就參加明星賽後，史上第9位日本新秀在菜鳥球季就獲得參賽資格。

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今永昇太表示，「從沒有想過在這樣的場合，有機會再遇到大谷翔平，他是一位一直處於顛峰的球員，有很好的機會看他在做些什麼，想看看他成功的秘訣。」

在野手部門，沒有被球迷選出來的小熊球員，所以目前為止他是目前唯一的小熊代表。因此今永昇太也說，休息室有可以說共同語言的大谷翔平很安心。

小熊社群媒體發布一段宣布今永昇太入選明星賽的影片，今永昇太先用英文開頭說，「Ladies and gentlemen, boys and girls」引起隊友一陣爆笑。隨後再用日文說，「被選進明星賽，很榮幸可以代表小熊隊，如果贏得獎金會跟大家分享。」