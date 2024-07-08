運動雲

>

台灣B-Boy孫振自學霹靂舞跳進奧運　1對1對決有6項評分標準

▲▼台灣「霹靂舞一哥」孫振取得巴黎奧運門票，成為我國第一人。（圖／翻攝自IG／quake_chan）

▲台灣「霹靂舞一哥」孫振取得巴黎奧運門票，成為我國第一人。（圖／翻攝自IG／quake_chan）

記者游郁香／綜合報導

霹靂舞(Breaking)是本屆巴黎奧運的新增項目之一，這種都市風格的舞蹈起源於1970代的紐約，雜耍般的動作、風格特異的腳步及不可或缺的DJ，是霹靂舞的主要特點，台灣一哥孫振幸運成為32名參賽選手之一，將在8月10日與來自世界各地的B-Boys一較高下，以下帶大家了解霹靂舞規則與計分方式。

▲▼台灣霹靂舞一哥孫振。（圖／翻攝自IG／quake_chan）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台灣「霹靂舞一哥」孫振。（圖／翻攝自IG／quake_chan）

綜合巴黎奧運官網、中華民國街舞運動協會與中華奧會的資料，霹靂舞植根於嘻哈(hip-hop)文化，是嘻哈的4大元素之一，最早在紐約布朗克斯(Bronx)區熱鬧的街區派對上出現。

早期代表舞團(Dance Crew )有 Mighty Zulu Kingz 和 Rock Steady Crew 。值得一提的是，早期跳霹靂舞的舞者多為西班牙語裔美國人，而非非裔美國人，然而他們當初偏好的音樂風格卻大大影響至今的嘻哈音樂。

霹靂舞國際賽事1990年代首次在世界各地舉行，意味著霹靂舞的流行從嘻哈社區走向一般大眾。霹靂舞首次在奧林匹克舞台亮相，則是在2018年布宜諾斯艾利斯的青奧上，在阿根廷大獲成功後，2024巴黎奧運將其列為正式比賽項目之一。

本屆奧運霹靂舞賽事包含兩個單項，男子和女子。共有32名選手參賽，男、女各16人，男性舞者稱為B-Boy，女性舞者則為 B-Girl。比賽形式為1對1對抗，選手要在比賽中完成自己的動作組合，包括風車(windmills)、六步(the 6-step)和定點(freezes)等，他們需要跟隨DJ播放曲目的節奏，進行即興創作。

《NBC體育》洛杉磯站進一步說明，每場對決為3局2勝制，每輪持續大約1分鐘，但表演過長不會被處罰。當一名舞者結束他的回合後，對手得立即開始動作，這種形式被稱為「throw downs」。

▲杭州亞運霹靂舞國手孫振。（圖／記者簡名杉攝）

▲孫振是921寶寶，靠自學霹靂舞跳進奧運。（圖／記者簡名杉攝）

與花式滑冰或體操很不同的一點是，霹靂舞參賽者事先並不知道比賽的音樂曲目，即興創作的元素在評分中舉足輕重。

由9位評審組成本屆巴黎奧運霹靂舞的評審團，依據6個標準來評分：創意、風格、技術、多樣性、表演性和音樂性。表演性和創意佔的比重最大(60%)，其他標準佔剩下的40%。

台灣霹靂舞一哥孫振8月10日將登上奧運舞台，賽事為單循環賽，當天就會產生獎牌。

▲▼台灣霹靂舞一哥孫振。（圖／翻攝自IG／quake_chan）

▲台灣「霹靂舞一哥」孫振取得巴黎奧運門票，成為我國第一人。（圖／翻攝自IG／quake_chan）

現年24歲的孫振是921地震寶寶，中文與英文名都與地震有關，中文「振」是地震的諧音，英文名字「Quake」也有地震、震動的意思。他12歲開始學霹靂舞，靠的是在Youtube搜尋「B-Boy」刻苦自學，對於自己能靠霹靂舞前進奧運，他內心只有「感激、感謝和感恩」。

孫振表示，霹靂舞能出現在奧運殿堂很神奇，他很期待看看「霹靂舞在奧運能多嗨」，能不能讓觀眾也和舞者一樣嗨。教練蘇志鵬則喊話，「希望這片土地的人都可以支持他，相信他會比昨天的自己表現得更好。」

關鍵字： 2024奧運巴黎奧運2024奧運霹靂舞孫振

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

大巨蛋座椅「吃球」引爆爭議　統一獅領隊：需要改善

大巨蛋座椅「吃球」引爆爭議　統一獅領隊：需要改善

大谷翔平單場雙盜　本季大聯盟最速達成「20轟、20盜」

大谷翔平單場雙盜　本季大聯盟最速達成「20轟、20盜」

「我會努力將冠軍帶來費城！」　喬治改穿8號原因節目揭曉

「我會努力將冠軍帶來費城！」　喬治改穿8號原因節目揭曉

大谷翔平30歲後首轟！　總教練讚嘆：毫無疑問的一擊

大谷翔平30歲後首轟！　總教練讚嘆：毫無疑問的一擊

平野惠一認大巨蛋椅子顏色影響全壘打判斷　岳政華不敢亂跑

平野惠一認大巨蛋椅子顏色影響全壘打判斷　岳政華不敢亂跑

投球時間又有爭議！平野惠一上場抗議：秒數凍結了

投球時間又有爭議！平野惠一上場抗議：秒數凍結了

瓊斯盃中華藍女籃贏了！　32分狂勝泰國喜迎本屆首勝

瓊斯盃中華藍女籃贏了！　32分狂勝泰國喜迎本屆首勝

時隔5年重返瓊斯盃舞台　彭詩晴妙回：該出現曝光一下了

時隔5年重返瓊斯盃舞台　彭詩晴妙回：該出現曝光一下了

吳念庭「沒那麼容易解決」　徐若熙多用卡特球效果好

吳念庭「沒那麼容易解決」　徐若熙多用卡特球效果好

金塊挖勇士牆角！2年合約搶下全能長人薩里奇

金塊挖勇士牆角！2年合約搶下全能長人薩里奇

超商大夜遇七爺八爺！收銀機「多一疊冥紙」　監視器曝…驚對空氣結帳

熱門新聞

大巨蛋座椅「吃球」引爆爭議　統一獅領隊：需要改善

大谷翔平單場雙盜　本季大聯盟最速達成「20轟、20盜」

「我會努力將冠軍帶來費城！」　喬治改穿8號原因節目揭曉

大谷翔平30歲後首轟！　總教練讚嘆：毫無疑問的一擊

平野惠一認大巨蛋椅子顏色影響全壘打判斷　岳政華不敢亂跑

投球時間又有爭議！平野惠一上場抗議：秒數凍結了

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大巨蛋「吃球」爭議　獅：需要改善

2大谷翔平雙盜　本季最速20轟、20盜

3喬治：我會努力將冠軍帶來費城！

4大谷翔平30歲後首轟！

5平野惠一認椅子顏色影響全壘打判斷

最新新聞

1布依德瓊斯盃缺陣　莫巴耶頂替

2潘政琮創本季最佳成績　稱狀態很棒

3潘政琮PGA菁英賽拿第2　今年最佳成績

4今永昇太明星賽有大谷翔平作伴

5大谷翔平雙盜　本季最速20轟、20盜

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

超魔性洗腦！有人能告訴我歌詞嗎？ #台鋼雄鷹 #應援曲 #布農族 #原住民

最美體育記者宮河麻耶開球！　難忘台灣小籠包「明天就去吃」

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

張嗣漢、錢薇娟雙職籃會長合體現身　新職籃合併議題一概不回應

「證件妹」前進巴黎奧運　吳佳穎爆料選手證照片自己拍的

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！

弟弟合照偷站後面給驚喜！　爸媽時隔1年見兒感動落淚

跟男友逛夜市狂喊姐夫　他狂冒冷汗鬆開手跑掉

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！

陳意涵合體仔仔掀《痞子英雄》回憶殺　「還是沒什麼變」揪趙又廷再合作！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366