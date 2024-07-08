台灣B-Boy孫振自學霹靂舞跳進奧運　1對1對決有6項評分標準

▲台灣「霹靂舞一哥」孫振取得巴黎奧運門票，成為我國第一人。（圖／翻攝自IG／quake_chan）

記者游郁香／綜合報導

霹靂舞(Breaking)是本屆巴黎奧運的新增項目之一，這種都市風格的舞蹈起源於1970代的紐約，雜耍般的動作、風格特異的腳步及不可或缺的DJ，是霹靂舞的主要特點，台灣一哥孫振幸運成為32名參賽選手之一，將在8月10日與來自世界各地的B-Boys一較高下，以下帶大家了解霹靂舞規則與計分方式。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台灣「霹靂舞一哥」孫振。（圖／翻攝自IG／quake_chan）

綜合巴黎奧運官網、中華民國街舞運動協會與中華奧會的資料，霹靂舞植根於嘻哈(hip-hop)文化，是嘻哈的4大元素之一，最早在紐約布朗克斯(Bronx)區熱鬧的街區派對上出現。

早期代表舞團(Dance Crew )有 Mighty Zulu Kingz 和 Rock Steady Crew 。值得一提的是，早期跳霹靂舞的舞者多為西班牙語裔美國人，而非非裔美國人，然而他們當初偏好的音樂風格卻大大影響至今的嘻哈音樂。

霹靂舞國際賽事1990年代首次在世界各地舉行，意味著霹靂舞的流行從嘻哈社區走向一般大眾。霹靂舞首次在奧林匹克舞台亮相，則是在2018年布宜諾斯艾利斯的青奧上，在阿根廷大獲成功後，2024巴黎奧運將其列為正式比賽項目之一。

本屆奧運霹靂舞賽事包含兩個單項，男子和女子。共有32名選手參賽，男、女各16人，男性舞者稱為B-Boy，女性舞者則為 B-Girl。比賽形式為1對1對抗，選手要在比賽中完成自己的動作組合，包括風車(windmills)、六步(the 6-step)和定點(freezes)等，他們需要跟隨DJ播放曲目的節奏，進行即興創作。

《NBC體育》洛杉磯站進一步說明，每場對決為3局2勝制，每輪持續大約1分鐘，但表演過長不會被處罰。當一名舞者結束他的回合後，對手得立即開始動作，這種形式被稱為「throw downs」。

▲孫振是921寶寶，靠自學霹靂舞跳進奧運。（圖／記者簡名杉攝）

與花式滑冰或體操很不同的一點是，霹靂舞參賽者事先並不知道比賽的音樂曲目，即興創作的元素在評分中舉足輕重。

由9位評審組成本屆巴黎奧運霹靂舞的評審團，依據6個標準來評分：創意、風格、技術、多樣性、表演性和音樂性。表演性和創意佔的比重最大(60%)，其他標準佔剩下的40%。

台灣霹靂舞一哥孫振8月10日將登上奧運舞台，賽事為單循環賽，當天就會產生獎牌。

▲台灣「霹靂舞一哥」孫振取得巴黎奧運門票，成為我國第一人。（圖／翻攝自IG／quake_chan）

現年24歲的孫振是921地震寶寶，中文與英文名都與地震有關，中文「振」是地震的諧音，英文名字「Quake」也有地震、震動的意思。他12歲開始學霹靂舞，靠的是在Youtube搜尋「B-Boy」刻苦自學，對於自己能靠霹靂舞前進奧運，他內心只有「感激、感謝和感恩」。

孫振表示，霹靂舞能出現在奧運殿堂很神奇，他很期待看看「霹靂舞在奧運能多嗨」，能不能讓觀眾也和舞者一樣嗨。教練蘇志鵬則喊話，「希望這片土地的人都可以支持他，相信他會比昨天的自己表現得更好。」