中信盃黑豹旗巡迴列車首度暑假啟航　女生專場與運科專業培訓引爆熱潮

▲「中信盃黑豹旗巡迴列車」提前在暑假賽前起跑，更增設女生專場。昨日中區與今日（7/7）女生專場在台中霧峰舊正球場熱力開訓。（圖／中國信託提供，下同）

體育中心／綜合報導

全國規模最大青棒賽事「中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽」，今年將邁入第12屆，不 但首度將「中信盃黑豹旗巡迴列車」提前在暑假賽前起跑，更增設女生專場。昨日中 區與今日（7/7）女生專場在台中霧峰舊正球場熱力開訓，將連續舉辦共五場訓練，分 別於7/20南區、8/4東區以及8/31北區舉辦。活動由臺中成棒隊「臺中台壽霸龍」派出 教練團成為一日教練。由總教練鄭達鴻帶領的教練團將與球員們一同為黑豹們進行一 日培訓，透過傳達棒球觀念及技巧教學，提升學員的實力，為中信盃黑豹旗做賽前扎 實訓練。

本次巡迴列車首次設立了女生專場，旨在強化女子青棒的發展，為今年中信盃黑豹旗 將有女子組的規劃來做足準備！另外也邀請知名運科教室「傳接球實驗室」導入先進 的運動科技技術。球員們將能夠在開賽前透過數據分析了解自己的狀態，並根據數據 進行調整，從而在實戰中表現得更加出色。這些技術的引入，不僅提升了球員的個人 表現，也為學生球員們提供了一個了解和利用運動科學的寶貴機會。

此外，本次活動也融入積極提倡環保意識，所有參與學員都將獲得印有中信盃黑豹旗 LOGO的環保餐具。活動期間將採用自助打菜的方式，以減少二次垃圾的產生。希望 透過這樣的舉措，能夠讓參與者在享受棒球運動的同時，也能夠愛護地球，實踐環保 永續的理念。

中信盃黑豹旗巡迴列車致力於提升青少年棒球運動的發展，並注重環保和性別平等。 期待所有參與者能夠在這次活動中有所收穫，並繼續努力追求自己的棒球夢想。目前 各區陸續開放報名中，歡迎符合資格的黑豹旗球員們至官方粉絲團進行報名中信盃黑豹旗FB粉絲團：

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