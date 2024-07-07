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「富保羅」新力作！「家暴男」布里吉斯3年約回歸黃蜂

▲巫師庫茲馬、普爾，黃蜂布里吉斯。（圖／CFP）

▲黃蜂留下布里吉斯。（圖／CFP）

記者簡名杉／綜合報導

夏洛特黃蜂休賽季尚未有太多補強動作，僅透過「K湯」湯普森(Klay Thompson)的先簽後換，從達拉斯獨行俠搶下前鋒格林(Josh Green)，與從丹佛金塊交易來後衛傑克森(Reggie Jackson)，今(7)日他們休賽季終於做出第一筆簽約，與陣中主力前鋒布里吉斯(Miles Bridges)簽下一紙3年合約。

26歲的布里吉斯從2018年選秀會當日被交易到黃蜂之後，職業生涯就一直在黃蜂效力，而他在2021~22賽季打出生涯高峰，卻因為涉及家暴案，遭禁賽2022~23整個球季，今年賽季則在服完10場剩餘禁賽後歸隊，69場出賽、平均37.4分鐘上場時間，能拿下21分、7.3籃板、3.3助攻，包含得分、籃板都再度締造生涯單季新高。

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雖然一度有轉戰他隊的想法，其中又以洛杉磯快艇傳聞最密切，但布里吉斯的經紀人「富保羅」保羅(Rich Paul)仍於美國時間週六正式與黃蜂達成協議，雙方簽下一紙3年7500萬美元(約24.3億台幣)的合約。

去年賽季僅打出21勝61敗、東區倒數第三成績的黃蜂，除了留下主力前鋒之外，似乎也打算「大破大立」，聘請「冠軍隊」波士頓塞爾提克助理教練李伊(Charles Lee)接任球隊新帥，並邀請退役的前當家球星華克(Kemba Walker)加入球隊教練團，還陸續裁掉了貝坦斯(Davis Bertans)、波庫謝夫斯基(Aleksej Pokusevski)、麥克高文斯(Bryce McGowens)與交易來的「咖哩弟」小柯瑞(Seth Curry)、葛拉漢(Devonte' Graham)，新賽季的球員名單將會有不少新面孔。

關鍵字： 黃蜂布里吉斯NBA

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